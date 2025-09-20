فرنگی کار وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان در راهیابی به فینال رقابت‌های جهانی ناکام ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب حریفش از کره جنوبی شد تا در رسیدن به فینال ناکام بماند.

کشتکار برای کسب مدال برنز به دیدار رده بندی رفت.

او پس استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل بوشینگ هوانگ از چین پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

 وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر موراد ممدوف دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
ثبت نام برای خرید بلیت‌های المپیک آغاز شد