دادستان انتظامی قضات، بر استقلال قضات و رسالت اصلی دستگاه قضا در فصل خصومت و صدور حکم بر پایه بینه و ادله معتبر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی دادستان دادسرای انتظامی قضات که در جمع مسئولان قضایی و قضات برتر استان فارس سخن میگفت با تأکید بر استقلال قضات گفت: کار و رسالت اصلی دستگاه قضا فصل خصومت و صدور حکم بر پایه بیّنه و ادله معتبر در پروندههاست.
او با بیان اینکه قاضی باید همواره نسبت به کار و عاقبت تصمیم خود هوشیار باشد، تصریح کرد: غفلت از رسالت خطیر قضاوت هیچگاه پذیرفتنی نیست و دستگاه قضا بر اساس تکلیف الهی و قانونی بهدنبال تحقق عدالت است.
حجت الاسلام قدیانی اظهار کرد: رسالت اصلی دستگاه قضا فصل خصومت و پایان دادن به اختلافات است و این مهم تنها زمانی محقق میشود که صدور حکم بر پایه بیّنه و ادله معتبر در پروندهها صورت گیرد.
او با اشاره به ضرورت حفظ استقلال قضایی تأکید کرد: قاضی باید با اتکا به موازین شرعی و قانونی تصمیم بگیرد، چرا که در مقام داوری میان اصحاب دعوا قرار دارد و هیچ شناختی نسبت به شرایط بیرونی آنان ندارد. در بسیاری موارد، تشخیص حقیقت دشوار است و قاضی باید با تکیه بر شواهد موجود رأی صادر کند.
دادستان انتظامی قضات با اشاره به تلاشهای انجامشده در حوزه نظارت و ارزیابی عملکرد قضات خواستار تشکیل کمیته ارزیابی شکایات انتظامی از قضات در استانها شد و افزود: این اقدام باعث میشود بسیاری از پروندههای غیرضرور و شکایتهای بیمورد شناسایی و از چرخه رسیدگی انتظامی خارج شود. این اقدام در کاهش حجم پروندهها و ارتقای کیفیت بررسیها نقش مهمی ایفا خواهد داشت.
حجت الاسلام قدیانی اضافه کرد: نظارت و ارزشیابی بر عملکرد قضات امری دشوار و زمانبر است، اما این روند با جدیت دنبال میشود.
او ادامه داد: حتی با وجود تراکم بالای پروندهها، نظارت بر عملکرد قضات بهطور کامل انجام میشود و جایگاهی برای تخلف باقی نمیماند. در واقع دادنامههایی که صادر میشود، نشاندهنده علم، تجربه و توانمندی قضات است و لذا مستلزم دقت در صدور آن است.
دادستان انتظامی قضات همچنین یادآور شد: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا در این استان شناسایی شکات حرفهای است که با طرح مکرر شکایات غیرضروری موجب ایجاد بار اضافی بر دوش سیستم قضایی میشوند.
عضو شورای عالی قضایی شناسایی و مدیریت شکات حرفهای را زمینه ساز افزایش بهرهوری و کاهش اطاله دادرسی خواند.
حجت الاسلام والمسلمین قدیانی در پایان تأکید کرد: استقلال قضایی، پایبندی به موازین شرعی و قانونی و نظارت مستمر، سه اصل بنیادین در کار دستگاه قضاست و همکاران قضایی در استان با تکیه بر این اصول، خدمترسانی شایسته به مردم را دنبال میکنند.
صیانت از حقوق شهروندی و خدمترسانی شایسته رویکرد محوری دستگاه قضا است
رییس دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت مستمر از حقوق شهروندی گفت: خدمترسانی شایسته به مردم در صدر برنامههای دستگاه قضا در این استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس هم با اشاره به جایگاه رفیع قضاوت و مسئولیت سنگین این دستگاه در قبال جامعه تصریح کرد: اجرای دقیق آییننامهها، نظارت مستمر بر عملکرد حوزههای قضایی و صیانت از حقوق شهروندی در این استان با جدیت دنبال میشود.
حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه حضور شخصیتهای برجسته در استان فارس و سومین حرم اهل بیت (ع) انگیزهای ارزشمند برای همکاران قضایی محسوب میشود، افزود: فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) مبنی بر اینکه «کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ» سرلوحه فعالیت تمامی کارکنان دستگاه قضاست و قضات بیش از هر مجموعه دیگری مشمول این آموزه هستند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس اظهار کرد: دادسرای انتظامی قضات نمونهای کامل از تحقق این فرمایش نبوی در عمل است و نقش بسزایی در صیانت از دستگاه قضا و ارتقای سلامت اداری و قضایی ایفا میکند.
او خاطرنشان کرد: استان فارس به عنوان بزرگترین حوزه قضایی کشور به لحاظ تعذاد جایگاه ویژهای در خدمترسانی به مردم دارد و مسئولیتهای قضات این استان به دلیل گستردگی وظایف و تراکم بالای پروندهها اهمیت دوچندان در کسب رضایتمندی مراجعان دارد.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به ظرفیت بالای منابع انسانی استان فارس گفت: از مجموع ۷۲۷ قاضی فعال در استان فارس، ۷۵ نفر را بانوان و ۱۳۰ نفر را روحانیون تشکیل دادهاند که هر یک این اقشار با تلاش و تعهد مثالزدنی در مسیر تحقق عدالت گام برمیدارند.
او افزود: بازرسیها در استان فارس بر اساس مواد ۳ و ۱۳ آییننامههای مربوطه بهصورت کامل و دقیق انجام میشود و این روند با هدف نظارت همهجانبه، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی در استان ادامه دارد.
رییس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: در جریان بازرسیها در صورت مشاهده نواقص یا ایرادات، زمینه رفع اشکالات و بهبود عملکرد محور اصلی کار قرار دارد.
او با تأکید بر استمرار این روند گفت: بازرسیها بهطور منظم و مستمر انجام میشود و علاوه بر جنبه نظارتی، زمینهساز ایجاد تعامل، همافزایی و جو دوستانه میان همکاران نیز هست.
رجلیی نسب تصریح کرد: تعامل صمیمانه و همراه با همدلی میان قضات و کارکنان، آثار بسیار مثبتی بر جای گذاشته و موجب شده امور قضایی در مسیر مطلوب پیش برود و فرایند ارزشیابیها نیز با کیفیت بالا انجام شود.
او ادامه داد: استان فارس همواره بهعنوان مهد علم و اندیشه بخصوص در رشته حقوق شناخته میشود و بسیاری از قضات این استان از صاحبنظران برجسته کشور هستند که در حوزههای تخصصی سرآمد به شمار میآیند.
رجایی نسب تصریح کرد: تلاش همکاران قضایی در این استان چشمگیر است و قضات فرهیخته با نقاط قوت برجسته و روحیه علمی و عملی ممتاز در مسیر خدمترسانی حرکت میکنند.
عالیترین مقام قضایی استان همچنین با بیان اینکه همکاران قضایی در فارس با وجود حجم بالای پروندهها با همت مضاعف وظایف خود را انجام میدهند، اظهار کرد: به حمدالله کوتاهی در امور مشاهده نمیشود و تلاشها منجر به ارائه خدمات مطلوب به مردم شده است.
رییس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر قرار گرفتن استان فارس در قلههای پیشرفت و خدمترسانی، مسئولیت دستگاه قضا در این استان را دوچندان کرده و همکاران با الهام از این رهنمودها مسیر خدمت شایسته را دنبال میکنند.
او در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ شأن والای قضاوت خاطر نشان کرد: قضاوت جایگاهی رفیع و مسئولیتی خطیر است و خدمترسانی به مردم در این مسیر ارزشمندترین توشه برای قضات خواهد بود.
گفتنی است در پایان این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قاضی شهید، احسان باقری کارنامه قضایی وی با رتبه عالی به رئیس کل دادگستری استان فارس تقدیم شد. همچنین ۱۳۳ نفر از قضات برتر استان کارنامه قضایی خود را که نتیجه عملکرد و ارزشیابی سال ۱۴۰۳ است از دادستان انتظامی قضات دریافت کردند.
منبع: دادگستری فارس