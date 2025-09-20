باشگاه خبرنگاران جوان- معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی روز شنبه اعلام کرد که در سال‌های تحصیلی گذشته، بیش از ۷۵ هزار دانش‌آموز افغانستانی در این استان تحصیل می‌کردند که نیمی از آن‌ها اتباع غیرمجاز بودند که اکنون به کشورشان بازگشته‌اند.

امیرالله شمقدری افزود: ۹۵ درصد این دانش‌آموزان ساکن مشهد بودند و از فضای آموزشی این شهر استفاده می‌کردند.

به گفته این مقام امنیتی در خراسان رضوی، حدود ۳۵ هزار دانش‌آموز افغانستانی مجاز همچنان در مدارس این استان تحصیل می‌کنند.

شمقدری اظهار کرد: از ابتدای امسال تا ۲۵ شهریور، ۹۴۵ هزار تبعه افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشورشان بازگشته‌اند که ۲۸۰ هزار نفر (حدود ۳۰ درصد) از آنان اتباع غیرمجاز ساکن خراسان رضوی و مشهد بوده‌اند.

در طرح بازگرداندن اتباع غیرمجاز افغانستانی ساکن ایران به کشورشان، پناهجویان شناسایی شده در ۱۱ استان این کشور پس از انجام مراحل قانونی از طریق مرزهای دوغارون، میلک و ماهیرود به وطن‌شان بازگردانده می‌شوند.