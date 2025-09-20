باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تحلیلگر سابق سازمان سیا:

غرب قوانین بین‌المللی را فقط زمانی اجرا می‌کند که به سود خودش باشد! + فیلم

بخشی از صحبت‌های تحلیلگر سابق سازمان سیا در خصوص قوانین بین المللی غرب را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - لری جانسون، تحلیلگر سابق سازمان سیا در پرس‌تی‌وی گفت: برجام و مکانیسم ماشه نشان داد که آنچه غرب به عنوان نظم بین‌المللی معرفی می‌کند، چیزی جز یک بازی سیاسی ناعادلانه نیست.

 

