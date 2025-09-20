\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0644\u0631\u06cc \u062c\u0627\u0646\u0633\u0648\u0646\u060c \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u0631\u0633\u200c\u062a\u06cc\u200c\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u062c\u0627\u0645 \u0648 \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc\u0633\u0645 \u0645\u0627\u0634\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0638\u0645 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u062c\u0632 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0646\u0627\u0639\u0627\u062f\u0644\u0627\u0646\u0647 \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n\u00a0\n