فرنگی کار کشورمان با پیروزی مقابل حریف قزاقستانی خود به مدال برنز رقابت‌های جهانی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ سید دانیال سهرابی با نتیجه ۸ بر صفر مری مایولیتکانوف از قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

او در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد.

سهرابی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۰ بر ۱ دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

او در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ و با توجه به پایان رسیدن ۴ دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها راه یافت. سهرابی در این گروه با نتیه ۹ بر صفر و ضربه فنی گور خاچاتریان از ارمنستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این برنز از طلا بیشتر ارزش داره
دمت گرم داداش که از جونت واسه کشور مایه میذاری
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مدال برنزت اندازه ۱۰۰ طلا ارزش داره برامون
شیر مرد ایرانی
ماشالله که با غیرت کشتی گرفتی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
انشالله دوره بعدی طلایی میشود جانت سلامت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الحمدلله رب العالمین

دستش درد نکنه دمش گرم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به غیرتت آرزوی سلامتی و موفقیت های پی در پی رو میکنم سرت سلامت که احساس غرور میکنم ایرانیم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مبارکه. حقت طلا بود ولی برنز هم خوبه پهلوان.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ماشاءالله به این تربیت
لا حول و لا قوه الا بالله
۰
۸
پاسخ دادن
