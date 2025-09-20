رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: کسب عنوان شیرین قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب، افتخار بزرگی بود که توسط تیم ملی کشورمان به دست آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان نوشت: دستیابی به این جایگاه شگرف جز با تلاش، برنامه‌ریزی، غیرت و توسل ورزشکاران، مدیران و دست‌اندرکاران این رشته ممکن نبود و به خوبی هم‌افزایی تعهد و تخصص در کنار یکدیگر را به نمایش گذاشت تا دل مردم ایران را شاد کند و چراغ امید را در مقابل نسلی از جوانان روشن کند.

وی اضافه کرد: این افتخار، ظرفیت ایران اسلامی را به تصویر کشید و به جوانان و مدیران ما نشان داد که در سایه اعتماد به نفس ملی می‌توان بزرگترین نتایج جهانی را رقم زد و سکوهای دست نیافتنی را به تسخیر گام‌های جوانان این سرزمین درآورد.

رئیس مجلس افزود: این قهرمانی را به پهلوانان با غیرت، متدین و با همت تیم ملی کشتی فرنگی، مربیان و مدیران متخصص، متعهد و ارزشمند این رشته و ملت شریف و قهرمان پرور ایران تبریک عرض می‌نمایم و از پیشگاه خداوند متعال تداوم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در تمامی عرصه‌ها خواستارم.