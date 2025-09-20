خبرگزاری رسمی ملی لبنان گزارش داد که حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور یک شهید بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری رسمی ملی لبنان گزارش داد که حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان روز شنبه یک شهید بر جای گذاشت که نقض جدید آتش‌بس است.

این خبرگزاری اعلام کرد که این حمله به یک خودرو در جاده‌ای در نزدیکی تقاطع عین القصب در منطقه نبطیه اصابت کرده است. قربانی اهل شهر خیام و ساکن کفرکلا بوده است. این حمله یک روز پس از آن رخ داد که اسرائیل در حملات به دو خودرو در نبطیه دو نفر را به شهادت رساند.

روز پنجشنبه، هواپیما‌های جنگی اسرائیل حملات سنگینی به پنج شهر در جنوب لبنان انجام دادند که باعث شد ارتش لبنان این تشدید تنش را محکوم کند و هشدار دهد که این امر طرح آن برای اجرای استقرار و کنترل انحصاری سلاح‌ها در جنوب رودخانه لیتانی را تضعیف می‌کند.

طبق آتش‌بس، قرار بود اسرائیل تا ژانویه به طور کامل از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند، اما تنها بخشی از نیرو‌های خود را خارج کرد و حضور نظامی خود را در پنج پاسگاه مرزی حفظ کرده است.