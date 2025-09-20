شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه اعلام کرد: مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و در مورد وضعیت منطقه و ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر انجام شد و تاکید بر این مهم شد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.

همچنین اقدامات برخی کشورها در صحنه‌ بین‌المللی که در زمینه‌های عملیات نظامی و تحریم‌ها مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفت، منجمله اقدامات نسجیده‌ ۳ کشور اروپایی در مورد مسئله‌ هسته‌ای ایران انجام بحث و بررسی انجام شد و علی‌رغم همکاری‌های وزارت امورخارجه با آژانس و همچنین ارائه‌ طرح‌هایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. 

همچنین به وزارت امور خارجه ماموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنی‌های خود ادامه دهد. 

همچنین در این جلسه از اقدام سنجیده قوه‌ قضاییه بابت عفو زندانیان که کمک به همبستگی ملی می‌کند تشکر شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ببینیم پای تعلیقشون می مونن.....
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا مولایی
۲۱:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با این ضعفی که شما نشان میدید حمله به ما دور از انتظار نیست
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
......و این حد اقل کاری است که باید انجام داد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تازه میخاین تعلیق کنید یه وقت لغوش نکنید بده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آفرین❤️❤️❤️❤️❤️
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بسیااار عاالی
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دلار شد ۲۰۰ تومن
۲۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تو از مشکلات مردم خوشحالی؟
