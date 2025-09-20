عملکرد ضعیف آنتونی آدان در بازی با الوصل امارات و دریافت هفت گل باعث شده ریکاردو ساپینتو تصمیم بگیرد در بازی با پیکان از وجود حبیب فرعباسی استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) برابر الوصل امارات با نمایشی ضعیف و دور از انتظار، شکست سنگین هفت بر یک را متحمل شد. این نتیجه باعث شد تا یکی از تلخ‌ترین شب‌های استقلال در فوتبال آسیا رقم بخورد.

آنتونیو آدان در این بازی وظیفه حراست از دروازه استقلال را بر عهده داشت. نمایش ضعیف و دور از انتظار این گل باتجربه در دیدار مقابل الوصل باعث شد با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شود.

آدان در این مسابقه هفت گل دریافت کرد و روی چند گل مقصر بود و همین موضوع باعث شد کادرفنی تصمیم بگیرد در بازی با پیکان او را نیمکت نشین کند.

ریکاردو ساپینتو قصد دارد در بازی فردا از حبیب فرعباسی استفاده کند، دروازه‌بانی که در این فصل فرصت حضور در میدان را پیدا نکرده است.

فرعباسی این فرصت را خواهد داشت تا در دیدار با پیکان از دقیقه اول به میدان رود، مسابقه‌ای که می‌تواند فرصتی طلایی برای وی باشد تا با درخشش در ترکیب جایگاه خود را در چارچوب دروازه استقلال تثبیت کند.

منبع: ایرنا