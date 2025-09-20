قطر برای از سرگیری تلاش‌های میانجیگرانه در مورد غزه، عذرخواهی رژیم صهیونیستی را درخواست کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته دو منبع آگاه، قطر پیش از از سرگیری میانجیگری خود در مورد توافق صلح غزه، خواستار عذرخواهی اسرائیل به خاطر حمله‌اش به دوحه است.

قطر پس از حمله اسرائیل از نقش میانجی خود کناره‌گیری کرد. دولت ترامپ معتقد است که بدون میانجیگری قطر، دستیابی به توافقی برای آزادی اسرا و پایان دادن به جنگ بسیار دشوار خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قطر را به پناه دادن به تروریست‌ها متهم کرده و ادعا کرده است که اسرائیل حتی می‌تواند در آینده دوباره حمله کند.

عذرخواهی در حال حاضر، یک عقب‌نشینی سیاسی شدید برای نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی او خواهد بود، اما یک منبع آگاه از این موضوع مدعی شد که قطری‌ها پیچیدگی سیاسی در اسرائیل را درک می‌کنند و حاضرند در مورد زبان عذرخواهی انعطاف‌پذیر باشند.

پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری در حمله اسرائیل در دوحه، ده روز پیش جان خود را از دست دادند در حالیکه همه رهبران ارشد حماس جان سالم به در بردند. این اولین باری بود که اسرائیل در یکی از کشور‌های خلیج فارس حمله هوایی انجام داد که انزوای منطقه‌ای اسرائیل را به طور قابل توجهی تشدید کرد.

یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که اسرائیل مقیاس بحرانی را که حمله به قطر ایجاد می‌کند، دست کم گرفته بود و گفت نتانیاهو متوجه شده است که اشتباه محاسباتی کرده است.

دولت ترامپ می‌خواهد تنش‌ها بین اسرائیل و قطر را کاهش دهد تا مذاکرات غزه از سر گرفته شود.

این دو منبع گفتند که درخواست عذرخواهی از سوی امیر قطر، تمیم بن حمد آل ثانی مطرح شده است و او این موضوع را در دیدار روز سه‌شنبه آنها در دوحه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا مطرح کرده است. یک منبع آگاه گفت که درخواست قطر همچنین در جلسات بین روبیو و نتانیاهو و استیو ویتکاف، فرستاده ایالات متحده و ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل مطرح شد.

قرار است ویتکاف شنبه در نیویورک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر دیدار کند تا در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران بین اسرائیل و قطر و از سرگیری مذاکرات گفت‌و‌گو کند.

یک منبع آگاه از این موضوع گفت که قطری‌ها ممکن است با عذرخواهی اسرائیل که بر کشته شدن افسر امنیتی قطری متمرکز است و شامل وعده‌هایی برای جبران خسارت به خانواده او و عدم نقض مجدد حاکمیت قطر است، موافقت کنند.

منبع: آکسیوس

