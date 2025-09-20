دیدار تیم‌های هلاس ورونا و یوونتوس در ‏ورزشگاه مارک‌آنتونی بنته‌گودی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های هلاس ورونا و یوونتوس در ‏ورزشگاه مارک‌آنتونی بنته‌گودی از هفته چهارم سری آ ایتالیا با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

گل اول یوونتوس روی حرکت انفرادی چیکو کونسیسائو به‌ثمر رسید. وینگر پرتغالی پس از زدن به عرض در پشت محوطه‌ی جریمه، با شوتی زمینی توپ را به گوشه‌ی دروازه فرستاد. گل هلاس ورونا نیز از روی نقطه‌ی پنالتی زده شد؛ پس از برخورد توپ به دست ژائو ماریو در یک پرتاب اوت، داور پس از بازبینی پنالتی گرفت و گیفت اوربان با وجود اینکه دی‌گرگوریو جهت ضربه را تشخیص داد، شوتش وارد دروازه شد.  

در نیمه‌ی دوم نیز هلاس ورونا چندین بار دروازه‌ی یوونتوس را تهدید کرد و موقعیت‌های خطرناک‌تری ساخت، اما در نهایت مسابقه با تساوی به پایان رسید.  

شاگردان ایگور تودور بعد از سه برد پیاپی، بالاخره متوقف شدند و با ۱۰ امتیاز موقتا به صدر جدول رسیدند و باید امیدوار باشند ناپولی فردا شب پیروز نشود تا در صدر باقی بمانند.  

برچسب ها: سری آ ایتالیا ، یوونتوس
