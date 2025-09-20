باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اسنپ‌بک بر فروش نفت و مبادلات بانکی تاثیر نخواهد داشت + فیلم

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در خصوص تاثیر اسنپ بک بر اقتصاد ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: اسنپ‌بک نه بر فروش نفت تاثیر خواهد داشت و نه بر مبادلات بانکی.

 

 
