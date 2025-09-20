رئیس فدراسیون کشتی پس از قهرمانی کشتی ایران در جهان گفت: در دیدار خصوصی که با رهبر معظم انقلاب داشتم ایشان تاکید کردند که برای ملی پوشان کشتی پدری کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر پس از قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران در جهان به عوامل تأثیرگذار در این قهرمانی اشاره کرد و گفت: همه این موفقیت‌ها کار خداست و اگر فکر کنیم ما کاری کرده‌ایم باخته‌ایم. البته که حتماً هم باید تلاش کنیم چرا که خدا خودش گفته است باید تلاش هم بکنیم.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه خاطرنشان کرد: عوامل بسیار زیادی در این قهرمانی‌ها دخیل بوده است.

علیرضا دبیر به به ماجرای دیدار خصوصی اش با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: قبل از اینکه به فدراسیون بیایم خدمت مقام معظم رهبری رفتم تا از ایشان کسب تکلیف کردم. ایشان از من سوال کردند که چه اتفاقی افتاده است که می‌خواهید به کشتی بروید. مطالب فنی را که گفتم ایشان تأملی کردند و گفتند من شما را دعا می‌کنم. چند قدمی که دور شدم برگشتم ایشان دوباره گفتند که «آقای دبیر من حتماً شما را دعا خواهم کرد». رهبر انقلاب تاکید کردند که باید برای این بچه‌ها پدری کنی و من هم تلاش کردم با این ملی پوشان زندگی کنم.

او ادامه داد: هر بلایی که خواستند سر من آوردند. من از مردم می‌خواهم که شبکه‌های معاند را نگاه نکنند. چهار تا بچه خوشگل نشسته‌اند در برخی شبکه‌ها و ما را نقد می‌کنند. مردم نباید به حرف اینها گوش کنند. تهمت‌هایی به من زده‌اند که هیچکدام درست نبوده‌اند. من رئیس هیئت داشته‌ام که دزد بوده است. او را برکنار کردم الان ۶ سال است که دارد در فضای مجازی من را می‌زند.

وی در مورد عملکرد تیم ملی کشتی آزاد نیز گفت: من راضی نیستم. این را به خود ملی پوشان کشتی آزاد هم گفته‌ام. این تازه شروع کار است. ما باید بیشتر کار کنیم. ما کارهای زیادی داریم. چند اعزام داریم که باید انجام دهیم.

علیرضا دبیر در ادامه خاطرنشان کرد: همیشه گفته‌ام که زمان نشان خواهد داد چه کسی دارد برای این کشور خدمت می‌کنم. خدا را شکر می‌کنم که مردم خوشحال هستند.

رئیس فدراسیون کشتی ادامه داد: پژمان درستکار در مربیگری بی نظیر است. اگر من در المپیک آن تصمیم را گرفتم به خاطر الان بود که ثمره‌اش را ببیند. حسن رنگرز هم همین شرایط را دارد. او پیشنهادات زیادی از کشورهای مختلف داشته است اما همچنان با قدرت در تیم ملی کشتی فرنگی ایران است.

علیرضا دبیر در مورد انتقادی که از او به خاطر دخالتش در مسائل تیم‌های ملی کشتی می‌شود گفت: اگر من ورود نکنم و نظر ندهم چه کسی باید نظر بدهد. من هم کشتی گرفته‌ام و شرایط ملی پوشان را می دانم. من نظر می‌دهم اما در مسائل فنی دخالت نمی‌کنم و مشورت می‌دهم به مربیان.

