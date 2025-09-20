تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران صعود خود را به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون هندبال، بعد از اینکه تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران عصر امروز در دومین بازی خود از دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در اردن توانست تیم میزبان را با نتیجه ۴۲-۲۲ شکست دهد و پنجمین برد متوالی خود را جشن بگیرد، صعود پسران هندبال ایران به مرحله نیمه نهایی قطعی شد.

در دیگر بازی گروه B ساعتی قبل تیم ملی قطر مقابل کویت به برتری دست یافت تا بدین ترتیب حضور صعود تیم‌های ایران و قطر از این گروه به مرحله نیمه نهایی قطعی شود.

بدین ترتیب دیدار فردای تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران مقابل قطر که از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود، جدالی برای صدرنشینی در این گروه خواهد بود.

حریف تیم ملی هندبال پسران ایران در نیمه نهایی بعد از بازی‌های فردا مشخص می‌شود.

گفتنی است؛ نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال پسران آسیا که از ۲۴ شهریور در اردن آغاز شده، روز ۳ مهرماه با معرفی قهرمان به پایان خواهد رسید.

