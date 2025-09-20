منچستریونایتد در یک بازی حساس مقابل چلسی به برتری رسید تا کمی به اوضاع خود در جدول لیگ برتر سر و سامان بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار حساس منچستریونایتد و چلسی در ‏اولدترافورد با اتفاقات عجیب و لحظاتی دراماتیک همراه بود. ‏اخراج‌های زودهنگام، گل‌های جنجالی و باران شدید زمین بازی را ‏تبدیل به صحنه‌ای پرحادثه کرد که در نهایت با برتری ۲–۱ شیاطین ‏سرخ به پایان رسید‎. ‎

چلسی در این بازی خیلی زود و در دقیقه پنج با اخراج روبرت سانچز ۱۰ نفره شد. سپس منچستریونایتد دو گل توسط برونو فرناندز و کاسیمیرو به ثمر رساند. در اواخر نیمه نخست کاسیمیرو هم اخراج شد تا هر دو تیم ۱۰ نفره در نیمه دوم بازی کنند. چلسی در نیمه دوم و در شب بارانی اولدترافورد فقط یکی از گل‌ها را جبران کرد و چالوبا در دقیقه ۸۰ اختلاف را کم کرد، اما در نهایت منچستریونایتد توانست به دومین برد فصلش دست یابد.

با این نتیجه شاگردان آموریم هفت امتیازی شدند و نهم هستند و چلسی هم با هشت امتیاز ششم است.