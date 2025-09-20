باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به دولت ونزوئلا هشدار داد که باید بازگشت همه زندانیانی را که به گفته او ونزوئلا به زور به ایالات متحده آورده است، بپذیرد در غیر این صورت «بهایی که شما می‌پردازید غیرقابل محاسبه خواهد بود.»

ترامپ این تهدید را در پستی در پلتفرم اجتماعی تروث خود منتشر کرد. او توضیح بیشتری در مورد اینکه به کدام زندانیان اشاره دارد، نداد، جز اینکه گفت برخی از آنها «افرادی از موسسات روانی» هستند. او همچنین مشخص نکرد که چه اقداماتی ممکن است انجام دهد.

منبع: رویترز