شباب الاهلی با گلزنی مهاجم ایرانی خود در دربی دبی برنده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امارات شباب الاهلی امارات در خانه النصر به مصاف این تیم رفت.

النصر در این بازی مهدی قایدی وینگر تیم ملی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، اما سعید عزت‌اللهی در ترکیب الاهلی حضور داشت.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران که مدت‌ها به دلیل مصدومیت از میادین به دور بود در این بازی در دقیقه ٧٧ وارد زمین شد. آزمون در این بازی بازگشت پرشکوهی داشت. او با باز کردن دروازه النصر در دقیقه ٩۵ گل سه امتیازی این بازی را به ثمر رساند تا شباب الاهلی فاتح دربی دبی باشد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شباب الاهلی ، سردار آزمون
خبرهای مرتبط
لیگ نخبگان آسیا؛
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
آزمون در آستانه افتخار بزرگ آسیایی، سردار کاندیدای بهترین بازیکن سال قاره کهن
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- شباب الاهلی امارات؛ تقابل شاگردان اسکوچیچ با یاران سردار آزمون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
مهمدی در نخستین مبارزه به پیروزی رسید
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد