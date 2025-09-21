باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال النصر در چارچوب هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان با درخشش دو ستاره پرتغالی خود، کریستیانو رونالدو و ژوائو فلیکس، موفق شد با نتیجه پرگل ۵ - ۱ از سد تیم الریاض عبور کند.

کریستیانو رونالدو (دو بار)، ژائو فلیکس (دو بار) و کینگزلی کومان زننده گل‌های النصر بودند.

النصر با این پیروزی ۹ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به الاتحاد عربستان به صدر جدول لیگ صعود کرد. کریستیانو رونالدو در این مسابقه، گل شماره ۹۴۵ خود را به ثمر رساند. اسطوره پرتغالی حالا فقط به ۵۵ گل دیگر برای رسیدن به رکورد خارق‌العاده هزار گل نیاز دارد.

با سومین پیروزی پیاپی شاگردان ژرژ ژسوس، آنها با ۹ امتیاز کامل به صدر جدول صعود کردند و القادسیه را پشت سر گذاشتند.