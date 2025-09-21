چشمه تیان، یکی از زیباترین و بکرترین چشمه‌های ایران، در فصل بهار با فوران ناگهانی آب، گردشگران را به تماشای طبیعتی خیره‌کننده دعوت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- چشمه تیان در کوهپایه‌های رشته‌کوه اشترانکوه و میان روستاهای بیدستانه و تیان شهرستان ازنا قرار دارد.

این چشمه با گودالی به قطر ۳ تا ۴ متر و عمق ۵ متر، از پدیده‌های جالب زمین‌شناسی ایران محسوب می‌شود.

ویژگی منحصر به فرد چشمه تیان فوران ناگهانی و پرآب شدن آن در اوایل بهار است که جلوه‌ای خاص به طبیعت منطقه می‌بخشد. بهترین زمان برای بازدید از این جاذبه طبیعی، فصل بهار و به ویژه اردیبهشت ماه است، زمانی که آب و هوای منطقه مطبوع بوده و دشت‌های اطراف چشمه سرسبز و دل‌انگیز هستند.

با نزدیک شدن به اواسط یا اواخر تابستان، آب چشمه به یکباره کاهش یافته و خشک می‌شود، بنابراین برنامه‌ریزی برای بازدید در فصل بهار اهمیت زیادی دارد.

 چشمه تیان نه تنها مقصدی عالی برای علاقه‌مندان به طبیعت و گردشگری است، بلکه یکی از زیباترین جلوه‌های زمین‌شناسی کشور را نیز به نمایش می‌گذارد.

