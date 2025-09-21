بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، امشب با انجام ۲ دیدار به پایان می‌رسد و ۳ تیم آسیایی به میدان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در حالی  امشب بسته می‌شود که تیم‌های فوتبال استقلال، تراکتور و سپاهان نمایندگان فوتبال کشورمان در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا ۲ بازی حساس و مهم روز  پایانی  را برگزار می‌کنند. 

استقلال- پیکان/ یکشنبه ساعت ۱۸ 

تیم فوتبال استقلال در حالی به مصاف پیکان در ورزشگاه شهر قدس می‌رود که باخت سنگینی را هفته گذشته برابر تیم الوصل امارات در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا متحمل شد. آبی پوشان با نتیجه ۷ بر یک شکست خوردند تا دومین باخت سنگین بعد از نتیجه ۶ بر یک مقابل العین امارات در سال‌های گذشته  را در کارنامه خود ثبت کنند. 

شکست سنگین ۷ بر یک در حالی رقم خورد که ساپینتو سرمربی پرتغالی مجوز نشستن روی نیمکت فنی آبی پوشان را داشت، اما  حضور این مربی در کنار خط، کمکی به استقلالی‌ها نکرد تا این نتیجه بد رقم نخورد.

همچنین آرمین سهرابیان و  محمدرضا آزادی به علت اظهاراتشان علیه بازیکنان خارجی از سوی ساپینتو در اختیار کمیته انضباطی باشگاه استقلال قرار داده شدند تا با این ۲ بازیکن برخورد انضباطی شود.  

 استقلالی‌ها بعد از شکست سنگین مقابل الوصل از هواداران خود عذرخواهی کردند و قول دادند که این باخت را جبران کنند. البته آنها در لیگ برتر فوتبال هم تا الان عملکرد خوبی نداشته‌اند و با یک برد، یک تساوی و یک شکست و کسب ۴ امتیاز در رتبه دهم جدول رده‌بندی قرار دارند.  

به هر حال ساپینتو باید بازیکنان خود را بعد از این شکست سنگین از لحاظ روحی و روانی آماده مسابقات پیش رو کند تا از زیر فشار هواداران و پیشکسوتان خارج شوند و روند خوبی را در ادامه بازی‌ها در پیش بگیرند.  

در آن طرف، تیم فوتبال پیکان با هدایت سعید دقیقی در فصل جاری نتایج خوبی گرفته و شکستی متحمل نشده و تاکنون با کسب ۵ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

امسال خودروسازان بعد از یک فصل دوری دوباره به لیگ برتر فوتبال برگشته‌اند و می‌خواهند از وضعیت آشفته استقلال نهایت استفاده را ببرند و با کسب ۳ امتیاز بازی امشب به صدر جدول صعود کنند.  

 رستم آشورماتوف و عارف غلامی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم استقلال در این بازی نیستند و از آن طرف پیکانی‌ها به احتمال فراوان مرتضی تبریزی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و بهزاد سلامی هم که از مدتی قبل دچار شکستگی دست شده بود، در این بازی یکی از غایبان است.

تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان پیش از این در ۴۶ دیدار به مصاف هم رفته‌اند که ۲۶ برد سهم استقلال و ۷ پیروزی سهم پیکان بوده و ۱۳ دیدار هم با تساوی ۲ تیم به پایان رسیده است. نکته قابل توجه این است که پیکان از سال ۱۴۰۱ تاکنون نتوانسته استقلال را شکست بدهد.  

سپاهان- تراکتور / یکشنبه ساعت ۲۰ 

تیم فوتبال سپاهان همانند لیگ برتر فوتبال در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا هم موفق نبود. این تیم اصفهانی بعد از شکست برابر تیم الحسین اردن در رقابت‌های آسیایی، امشب به مصاف تیم فوتبال تراکتور می‌رود.  

تیم سپاهان با هدایت محرم نویدکیا در لیگ برتر فوتبال هنوز بردی کسب نکرده و با ۲ مساوی و یک باخت و کسب ۲ امتیاز در رتبه چهاردهم  جدول رده بندی قرار گرفته است.  

نویدکیا به خوبی می‌داند که اگر نتواند تیم سپاهان را از وضعیت بحرانی خارج کند در آن صورت خیلی زود از هدایت این تیم اصفهانی برکنار می‌شود و  مربی دیگری جایش را می‌گیرد.  

به هر حال شاگردان نویدکیا می‌خواهند با پیروزی برابر تیم تراکتور اولین برد خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع و از انتهای جدول فرار کنند.  

در آن طرف، تیم فوتبال تراکتور تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا در حالی برابر تیم شباب الاهلی امارات به تساوی یک بر یک دست یافت که شاید اگر ۱۰ نفره نمی‌شد، گل تساوی را دریافت نمی‌کرد و با برد به ایران برمی‌گشت.  

شاگردان اسکوچیچ با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست  و کسب ۴ امتیاز در لیگ برتر فوتبال ایران در رتبه هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند. آنها در صورتی که بتوانند تیم سپاهان را در اصفهان شکست بدهند به صدر جدول صعود می‌کنند.  

نکته قابل توجه بازی این است که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور با تعلیق محرومیت ۴ ماهه خود می‌تواند نخستین بازی را برای تراکتور در فصل جدید انجام دهد. در آن طرف، تیم سپاهان هم می‌خواهد در بازی امشب از ریکاردو آلوز ستاره تیم خود رونمایی کند و این بازیکن با دریافت کارت بازی‌اش می‌تواند در اولین بازی خود برای سپاهان مقابل تیم سابقش تراکتور قرار بگیرد.  

تیم سپاهان در بازی امشب، امید نورافکن، هادی محمدی، ایوان سانچز، میلاد زکی‌پور، سیدحسین حسینی و محمد کریمی را در اختیار نخواهد داشت. در آن طرف، مهدی ترابی هم به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم تراکتور نیست.  

به هر حال باید دید کدامیک از این دو تیم می‌تواند برنده بازی حساس امشب باشد.  

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
کیا به بیرانوند مجوز بازی صادر کردند،چند میلیارد تومن گرفتید.
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۰۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
دیوان بین المللی حکمیت ورزش پول نمی گیرد که برایت کاری بکند و بی طرف است قیاس به نفس نفرمایید به هردری میزنید که تراکتور ببازد از داوری گرفته تا محرومیت ها ولی تیرتان به سنگ میخورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
باز. یک. در استقلال میخواهند هرطور شده خودشان گل بزنند پاسکاری نمیکنند
۰
۰
پاسخ دادن
