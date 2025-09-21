باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس با جمال لوئیس، مدافع چپ ایرلند شمالی به توافق نهایی رسیده، اما منتظر است تا بعد از قبولی در تست پزشکی با این بازیکن قرارداد ببندد.

پس از اتفاقات رخ داده بر سر بیماری سرژ اوریه، حالا هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به مدیران این باشگاه تأکید کرده است تا پیش از عقد قرارداد رسمی با جمال لوئیس، ابتدا تست‌های پزشکی این بازیکن در تهران پشت سر گذاشته و سپس قرارداد با این بازیکن نهایی شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد جمال لوئیس قرار است تا پایان هفته جاری به تهران سفر کند تا تست‌های پزشکی را پشت سر بگذارد. طبق توافقات انجام شده، قرارداد جمال لوئیس با پرسپولیس یک ساله و به مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خواهد بود.