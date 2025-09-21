مدافع چپ ایرلند شمالی، گزینه مدنظر سرمربی پرسپولیس، برای انجام تست‌های پزشکی تا پایان هفته جاری به تهران می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس با جمال لوئیس، مدافع چپ ایرلند شمالی به توافق نهایی رسیده، اما منتظر است تا بعد از قبولی در تست پزشکی با این بازیکن قرارداد ببندد.  

 پس از اتفاقات رخ داده بر سر بیماری سرژ اوریه، حالا هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به مدیران این باشگاه تأکید کرده است تا پیش از عقد قرارداد رسمی با جمال لوئیس، ابتدا تست‌های پزشکی این بازیکن در تهران پشت سر گذاشته و سپس قرارداد با این بازیکن نهایی شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد جمال لوئیس قرار است تا پایان هفته جاری به تهران سفر کند تا تست‌های پزشکی را پشت سر بگذارد. طبق توافقات انجام شده، قرارداد جمال لوئیس با پرسپولیس یک ساله و به مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خواهد بود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
تیکه سنگین بازیکن پیشین پرسپولیس به مدیران ورزش کشور
مجلس پرسپولیسی‌ها را خواست
کنعانی‌زادگان: تیم ما خوب و یکدل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
النصر ۵-۱ الریاض/ رونالدو با سرعت به سمت هزار گله شدن
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
پیروزی اینترمیامی مقابل دی سی یونایتد با درخشش مسی + فیلم
تعلیق فوتبال ضربه مهلکی به ما خواهد بود
آخرین اخبار
پاراشناگر ایران به فینال مسابقات قهرمانی جهان راه یافت
ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ قلم قرمز ساپینتو روی نام چند بازیکن
حسین‌نژاد: انتظار داشتم ضربه ایستگاهی پایانی را خودم بزنم
آغاز مسابقات آزاد بریتانیا با حضور اسنوکربازان حرفه‌ای ایران
تعلیق فوتبال ضربه مهلکی به ما خواهد بود
پیروزی اینترمیامی مقابل دی سی یونایتد با درخشش مسی + فیلم
زمان حضور و مبلغ قرارداد لوئیس با پرسپولیس مشخص شد
هاشمیان در صورت نبردن ملوان باید از پرسپولیس برود/ کریم باقری جایگزین خوبی است
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
اودینزه ۰-۳ میلان/ پیروزی روسونری با درخشش پولیشیچ + فیلم
النصر ۵-۱ الریاض/ رونالدو با سرعت به سمت هزار گله شدن
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن