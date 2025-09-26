سعید اوحدی درباره مسکن ایثارگران نکاتی را بیان کرد.

رئیس بنیاد شهید در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مسکن ایثارگران بیان کرد: توجه به سفرهای استانی که به طور مرتب انجام میشود و جلسات مکرری که با جامعه ایثارگران برگزار کردهایم، دولت مکلف است زمین مورد نیاز را برای مسکن جامعه ایثارگری اختصاص دهد. خوشبختانه آییننامه تسهیلات مسکن نیز به تصویب دولت رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین در هفته گذشته، ضمانتنامهای که باید به بانکهای عامل کشور ابلاغ شود، از سوی سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ شد. بنابراین، هیچ مشکلی برای ارائه تسهیلات مسکن به جامعه ایثارگری وجود ندارد. در سفرهای استانی نیز، در راستای تفاهمنامه منعقد شده با وزیر محترم راه و شهرسازی، در حال انجام است و همانطور که تعهد کردهایم، انشاءالله طی دو الی سه ماه آینده، مشکل کمبود زمین را رفع کرده و مسئله مسکن ایثارگران را به صورت جامع برطرف خواهیم کرد.