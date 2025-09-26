سعید اوحدی درباره مسکن ایثارگران نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مسکن ایثارگران بیان کرد: توجه به سفرهای استانی که به طور مرتب انجام می‌شود و جلسات مکرری که با جامعه ایثارگران برگزار کرده‌ایم، دولت مکلف است زمین مورد نیاز را برای مسکن جامعه ایثارگری اختصاص دهد. خوشبختانه آیین‌نامه تسهیلات مسکن نیز به تصویب دولت رسیده است.
 
وی ادامه داد: همچنین در هفته گذشته، ضمانت‌نامه‌ای که باید به بانک‌های عامل کشور ابلاغ شود، از سوی سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ شد. بنابراین، هیچ مشکلی برای ارائه تسهیلات مسکن به جامعه ایثارگری وجود ندارد. در سفرهای استانی نیز، در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده با وزیر محترم راه و شهرسازی، در حال انجام است و همان‌طور که تعهد کرده‌ایم، ان‌شاءالله طی دو الی سه ماه آینده، مشکل کمبود زمین را رفع کرده و مسئله مسکن ایثارگران را به صورت جامع برطرف خواهیم کرد.
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: ایثارگران شهدا ، دولت چهاردهم
خبرهای مرتبط
کارگروه مددکاری بنیاد کبودراهنگ برگزار شد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
راه اندازی کارگروه‌های تخصصی تا فعال سازی برج فناوری برای فناوران ایثارگر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بریددتحقیق میدانی کنید نود درصد ایثاارگران اجباری که در زمان جنگ در منطقه جنگی بودن ولو شش ماه به بالا که ۲۴ ماه خدمت بودند با نظام زاویه دارند. حالا هی بچهاهاشون استخدام کنید تو نهادها


نود درصد ایثارگران داوطلبی هنوز معتقد به همه ارمانها هستند ولو دو ماه بیشتر داوطلب نرفتند

دو ماه داوطلبی ایثارگری باید ارزش شش ماه ایثارگری داوطلبی را داشته باشد و هر یک ماه دولطلبی ایثارگری باید سه ماه اجباری ایثارگری حساب داشته باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
نود درصد ایپارگزان اجباری که در زمان جنگ در منطقه جنکی بودن ولو شش ماه به بالا که ۲۴ ماه خدمت بودند ضد نظام هستند حالا هی بچهاهاشون استخدام کنید تو نهادها


نود درصد ایثارگران داوطلبی هنوز معتقد به همه ارمانها هستند ولو دو ماه بیشتر داوطلب نرفتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
بله حتما مکلف است.
یعنی داریم ایثارگری که بعد از ۳۸ سال هنوز فاقد ملک باشد؟
۰
۰
پاسخ دادن
ثبت‌نام‌های حج تمتع از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود 
رویکرد هلال‌احمر برای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در امداد و نجات
شناسایی ۷۸ هزار ساختمان ناایمن در تهران
آخرین اخبار
شناسایی ۷۸ هزار ساختمان ناایمن در تهران
ثبت‌نام‌های حج تمتع از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود 
رویکرد هلال‌احمر برای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در امداد و نجات
دادستان‌ها حافظان عدالت زیست محیطی هستند
تولید فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه
کمبود حدود ۳۰۰۰ خودروی آتش‌نشانی در کشور
آماده ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک با کشور ارمنستان هستیم
بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مرکز پیشرفته تصفیه فاضلاب چنگ‌بی هانگژو
ساماندهی مشاغل و واحد‌های تولیدی ناایمن بازار تهران با تفاهمنامه شهرداری و اتاق اصناف
زمین‌گیر شدن اراذل و اوباش مسلح در تهران
سالاری: هر ماه ۱۰۰ همت برای حقوق ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت می‌شود
راز جنایت شبانه در قلعه‌نو فاش شد
تمهیدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه/ معاینه فنی سرویس مدارس بدون نوبت است
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی بزرگترین تهدید برای جان و معیشت کارگران است
فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان
کشف ۱۶۷۰ میلیارد تومانی تجارت غیرقانونیِ دیجیتال از سوی پلیس
بازسازی اماکن خسارت دیده به کجا رسید؟
افزایش دوبرابری اعزام‌ها به عمره از ابتدای مهر ماه
چشمم ندید چاقو به شوهرم خورد