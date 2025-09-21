باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ عملیات اجرایی طرح توسعه کارخانه نشاسته و گلوتن نقده با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات گندم با دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با حضور استاندار آذربایجان غربی آغاز شد.
این طرح با اشتغال زایی برای ۲۵۰ نفر با ظرفیت تولید ۳۵ هزار تن نشاسته و گلوتن گندم در سال در زمینی به مساحت ۸۰ هزار متر مربع اجرا میشود و سال آینده بهره برداری خواهد رسید و با بهرهبرداری از آن ظرفیت تولید در این کارخانه به ۵۰ هزار تن در سال و میزان اشتغال در آن به بیش از ۲۸۰ نفر خواهد رسید.
پاشا دلیری مدیرعامل کارخانه نشاسته و گلوتن گندم پایارد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح توسعه این مجموعه در دو فاز دیگر نیز در زمینه تولید شربت گلوکز، آسیاب گندم و تولید آرد، نهادههای دامی و پرورش ماهی اجرا در سال های آینده در شهرهای ارومیه و نقده اجرا خواهد شد.
نشاسته و گلوتن گندم در صنایع سلولزی، صنعت چسب، در صنایع نساجی، صنایع بیسکوییت و کیک و کلوچه، تولید ماکارونی و تولید خوراک دام و طیور کاربرد دارد.
َرییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی گفت: سرمایهگذاری در این حوزه میتواند نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی ایفا کند.
محمد رضا اصغری با بیان اینکه ماده اولیه این واحد تولیدی گندم است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، گندم به صورت دیم نیز کشت میشود و این موضوع از نظر تأمین مواد اولیه برای این واحد، مزیت مهمی بهشمار میرود.
اصغری چالش کمبود منابع آبی در استان را نیز خاطرنشان کرد و گفت: در اجرای سیاستهای کلان کشور و برای مقابله با بحران آب، در پی جایگزینی محصولات کمآببر به جای محصولات پرمصرف هستیم.
وی افزود: احداث چنین کارخانههایی میتواند اشتغال جایگزین در این مسیر ایجاد کند و از فشار بر منابع آبی و توسعه بیرویه اراضی کشاورزی جلوگیری کند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: با دستور مقام عالی استان، طرحهای نوآورانه در ۲۰ شهر استان تعریف شده که میتواند در زمینه اصلاح الگوی کشت و ایجاد صنایع تبدیلی تحولآفرین باشد.