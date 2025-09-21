سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، پاسخ مهلک دیگری به همراه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دفاع مقدس در حقیقت جشن پیروزی مقاومت مردمی است، یادآور یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ انقلاب اسلامی و مایه سربلندی کشور و مولد مقاومت در مقیاس جهانی است، دفاع مقدس فصلی است که در آن ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری الهی، توانست تجاوز همه‌جانبه و جهانی دشمن علیه تمامیت ارضی ایران، انقلاب و نظام اسلامی را ناکام سازد و عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را با شکوه حفظ کند.

عظمت دفاع مقدس زمانی مشخص می‌شود که هرگاه به نتایج جنگ‌های قبل از آن، فکر می‌کنیم جز تسلیم، شکست و حقارت سیاسی، اجتماعی و از دست دادن سرزمین، دستاوردی دیگری را بیاد نمی‌آوریم. در ۳۷ سال پس از دفاع مقدس، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با الهام از درس‌ها و دستاورد‌های دفاع مقدس و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای، در مقیاس جنگ‌های جهانی به سطح موثری از خودکفایی، بازدارندگی و آمادگی رزمی رسید که جلوه‌هایی از آن را همگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودند.

در هنگامه گرامیداشت آغاز چهل و پنجمین سال دفاع مقدس که با موسم دفاع مقدس ۱۲ روزه، تجلیگاه وحدت و انسجام ملی و شکست و ناکامی متجاوزین صهیونی و آمریکایی در دستیابی به اهداف پلید و شیطانی علیه انقلاب و نظام اسلامی همراه شده است، به ملت عظیم الشأن ایران اطمینان می‌دهیم که سپاه مقتدر مردمی همراه سایر نیرو‌های مسلح، هر روز بر توان رزمی، قدرت آفندی و پدافندی و ظرفیت‌های راهبردی خود می‌افزاید.

تجربه دفاع مقدس اول و دوم نشان داده است "بازدارندگی مؤثر، محصول آمادگی دائمی، خلاقیت در طراحی راهبرد، تاکتیک و عملیات در نبرد با دشمنان و توسعه مستمر فناوری‌ها و سامانه‌های پیشرفته دفاعی و نظامی در همه عرصه‌ها است. بر همین اساس، روند توان‌افزایی نیرو‌های مسلح در حوزه‌های مختلف متوقف نخواهد شد و در صورت بروز هرگونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، جمهوری اسلامی ایران با دست برتر ابتکار عمل را در میدان نبرد در اختیار خواهد داشت و پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد.

تجربه جنگ تحمیلی اخیر نشان داد حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های ترکیبی چندلایه حداکثری دشمنان در بخش‌های مختلف، نیرو‌های مسلح کشور توانسته‌اند با اتکا به دانش و توان بومی، به سطحی از خودکفایی، بالندگی و بازدارندگی در حوزه نظامی و دفاعی با برخورداری از ساختار مستحکم فرماندهی برسند و نبرد را با ارتش‌های پیشرفته جهان با حفظ ابتکار عمل به پیروزی رسانند و دشمن را در اهدافش ناکام سازند.

شکست دشمنان در دو جنگ تحمیلی، تمام عیار، پرشدت و جهانی علیه جمهوری اسلامی و ناکامی دشمنان در سایر نبرد‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، روانی، رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی داخلی، نشان داد که ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و اتحاد مقدس، همچون دژ پولادین در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاد و نقشه‌های آن‌ها را ناکام گذاشت. همچنانکه مردم ایران آماده‌اند در صورت لزوم، درس‌های تازه‌ای به هر متجاوز و مداخله‌گر بیاموزند.

همان‌گونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «هر روز دفاع مقدس برای ما برکتی داشت»، این برکات امروز در تمامی عرصه‌ها از توسعه فناوری‌های پیشرفته دفاعی تا ارتقای توانمندی‌های علمی و اجتماعی مشاهده می‌شود و به ما یادآوری می‌کند که راه مقاومت و پیشرفت، مسیر تضمین استقلال و امنیت ملی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد، نام، خاطره و حماسه آفرینی‌های شهیدان، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، با سپاس از هوشمندی و اتحاد مقدس ایرانیان غیور برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض از سوی اردوگاه خصم علیه میهن اسلامی، هشدار می‌دهد که هرگونه خطای دشمنان به ویژه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی و هیات حاکمه مستکبر و دغل باز آمریکا نسبت به منافع و امنیت ملی یا قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی، با واکنشی قاطع، کوبنده، به موقع و پشیمان‌کننده نیرو‌های مسلح و مدافعان مقتدر وطن به ویژه "پاسداران رشید انقلاب اسلامی" مواجه خواهد شد. آمادگی‌های همه جانبه رزمی، تدبیر راهبردی، امنیت مردم پایه، توان اطلاعاتی، دفاع زمینی، دریایی و هوایی، موشکی و سایبری و حمایت بی دریغ از مقاومت و سایر عرصه‌های میدان در بالاترین سطح آماده و مهیا برای اقدام متقابل هستند.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سپاه پاسداران ، دشمن ، رژیم صهیونیستی ، هفته دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
سردار معروفی:
برنامه های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ادامه دارد
دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های سردار شهید «غلامعلی رشید» تشکیل شد
ستاد کل نیرو‌های مسلح، قراردادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط اکوادور را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
رژیم جعلی تحت تاثیر وسوسه‌های شیاطین انس و جن و پالس هایی که از تعدادی انگشت شمار ایرانی نما دریافت می کند مغز معیوبش تحلیل غلط از شرایط دارد اما اگر حماقت مجدد کند ملت واقعی ایران را خواهد شناخت اما شاید دیگر هرگز فرصت جبران خطا نداشته باشد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
به احتمال بسیار .. حمله دوباره رژیم صهیونی به ایران.. با حملات گسترده پهپادی و پارتیزانی از داخل و سپس حملات هوایی غافلگیرانه و با سلاحهای غیر متعارف خواهد ..بسیج را احیا و هوشیار و آماده باشیم.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
ما شا الله حزب الله
ما به امید خدا به برادران غیور و رشید و شجاع مون در نیروهای مسلح سپاه قهرمان و ارتش دلیر پشت گرم هستیم و مخصوصا در بخش دفاع نظامی مطمئن هستیم
ان شا الله در پناه رب العالمین خودتون و خانواده هاتون از هر گزندی به دور باشید
دعاگوی خیرتون هستیم همیشه
ما شا الله حزب الله
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
برای حفاظت از وطن و سربازان در جبهه نیاز به زنده ماندن است برای مردم در شه رها پناهگاه های به روز شده بر حسب پیشرفت‌های بوجود آمده در سلاح های فعلی مستحکم و ایمن تا بمانند و حمایت کنند از پشت جبهه مانند دفاع مقدس .هیچ اقدامی باتوجه به نداشتن خط قرمز توسط دشمنان در این مورد در کشور نشده وهر چه پناهگاه است مربوط به جنگ‌تحمیلی است.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۰:۰۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
درود بر روح پر فتوح همه شهدا ، اقتداريعني جواب تجاوز رو با موشك جواب دادن ، نه مثل بعضي كشورها اقتدار رو تو لخت و پتي بودن ميبينن ، وقتي هم بشون تجاوز ميشه با جلسه و بيانيه جواب ميدن ، كشورهاي منطقه بهترين الگو براشون ايران است ديدن كه سپاه و ارتش ايران چطور جواب دادن
۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام ?
لبیک یا خامنه ای ?
۱۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
چرا یک بار از مردم نمیپرسد مردم شما چی میخواید ارامش اسایش اشتی با جهان
۱۵
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تا حالا ما باید دیگه متوجه شده باشیم که ایران جنگ طلب نیست ، این آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی هست که با حمایت غرب می خواهند خاورمیانه را به خاطر امکاناتی که دارد تصاحب کنند ، سوال : چه کسانی سرزمین فلسطین را اشغال کرده اند ؟ اسرائیل یا اینکه مردم فلسطین غاصب هستند ؟ پاسخ مشخص است . چه کسانی در دهه های گذشته اقدام به کشتن انسانهای بیگناه در کشورهای لبنان ، سوریه ، عراق ، افغانستان و حتی ایران در جنگ تحمیلی (با حمایت غرب از عراق ) بودند ؟
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۱۲ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
آخه برادر اونا از اونور دنیا امدن اینجا چکار دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مردم ایران جنگ جنگ تا پیروزی را می خواهند . این شعار مردم انقلابی و نظام جمهوری اسلامي بوده ، هست و خواهد بود . تسلیم هرگز . جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مردم که جنگ جنگ تا پیروزی میخوام ۱۰ درصدم نمیشن خودتو جا زدی به کل مردم ایران ، برو بشین سر جات عمو جان
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۰۸:۳۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
در این شرایط حساس که هر لحظه امکان تجاوز نظامی وجود دارد، وظیفه مردم این است که ضمن حمایت کامل از نیروهای مسلح ، از اختلاف افکنی پرهیز کنند
۱۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
ففط جنگنده و بمب افکن‌ راحت نیاد آسمان کشور بعد بمب‌ بریزه سرمون
۵
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
باید بفهمین نئاندرتالها جز زبون زور هیچ زبونی حالیشون نیست
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
لبیک یا خامنه ای..
۱۴
۲۷
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۳۰ شهریور
اسنپ‌بک بر فروش نفت و مبادلات بانکی تاثیر نخواهد داشت
سپاه: هرگونه خطای محاسباتی جدید دشمن، پاسخ مهلک به همراه خواهد داشت
اصلاح اساسی ساختار بودجه‌ریزی کشور با بررسی تک‌مرحله‌ای بودجه در مجلس
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
آخرین اخبار
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
سپاه: هرگونه خطای محاسباتی جدید دشمن، پاسخ مهلک به همراه خواهد داشت
اصلاح اساسی ساختار بودجه‌ریزی کشور با بررسی تک‌مرحله‌ای بودجه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۳۰ شهریور
اسنپ‌بک بر فروش نفت و مبادلات بانکی تاثیر نخواهد داشت
قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار نشاندند
عارف: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نشانه‌ای روشن از توانمندی جوانان ایران است
تعلیق همکاری ایران با آژانس در پی اقدامات سه کشور اروپایی
ستاد کل نیرو‌های مسلح، قراردادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط اکوادور را محکوم کرد
قالیباف: ایران، آقای بلامنازع کشتی جهان است
عارف: ۷۷۰۰ فضای آموزشی در دستور ساخت قرار گرفته است
امنیت شغلی در ایران در پی حمله رژیم صهیونیستی به خطر افتاد
تبریک طحان‌نظیف به‌مناسبت قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی ایران
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را تبریک گفت
برنامه های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ادامه دارد
ایران به شما دل بسته و امیدوار است/ نظام آموزشی باید مبنای آگاهی نسبت به مشکلات و انگیزه برای رفع آنها باشد
واکنش سخنگوی دولت به قهرمانی همزمان کشتی فرنگی و آزاد ایران در جهان
فعال شدن مکانیسم ماشه ایران را ذیل فصل هفتم خواهد برد؟
اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی