استاندار آذربایجان غربی گفت: سرمایه گذاری برای تولید، راهبرد و ضرورت امروز کشور و استان آذربایجان غربی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم در شهرستان نقده، اظهار کرد: شهرستان نقده از ظرفیت‌های بالایی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برخوردار بوده و بهره‌برداری صحیح از این پتانسیل‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی استان ایفا کند.

رضا رحمانی با بیان اینکه سرمایه گذاری برای تولید، راهبرد و ضرورت امروز کشور و استان آذربایجان غربی است بر ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه استان، تاکید کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذار مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران استانی است.

مقام ارشد اجرایی استان به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و افزود: شعار سرزمایه گذاری برای تولید چراغ راه حرکت کشور است و تمامی دستگاه‌ها باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری در مسیر تحقق آن گام بردارند.

وی همچنین با بیان اینکه ارزیابی عملکرد ادارات و سازمان‌های استان باید مبتنی بر میزان جذب سرمایه‌گذار باشد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی جذب سرمایه نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه و اشتغال‌زایی به شمار می‌رود.

ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در سال‌های گذشته مغفول مانده است

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در سال‌های گذشته مغفول مانده، اضافه کرد: امروز باید عقب‌ماندگی‌ها در بخش سرمایه‌گذاری جبران شود و مدیران استان اجازه ندهند اختلافات یا تفرقه به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: تمامی فرمانداران باید با نگاهی واحد و رقابت سالم، در جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی پیشگام باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی به برخی موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرده و یادآور شد: مانع‌تراشی‌ها باید پایان یابد و همه مسئولان موظف هستند به‌طور جدی در مسیر رفع موانع و تسهیل روند سرمایه‌گذاری تلاش کنند.

رحمانی افزود: پیگیری مستمر مدیران از پروژه‌های در دست اجرا، امری ضروری است تا طرح‌ها با سرعت و دقت بیشتری به سرانجام برسد.

وی تصریح کرد: در استان آذربایجان‌غربی در جذب سرمایه گذاران مشکل نداریم ولی در ماندگار کردن آنها مشکل داریم و باید در ماندگار کردن سرمایه گذاران تلاش جدی بکنیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه شاه بیت رفع نوسان تورم، تولید است ادامه داد: باید سرمایه گذاری و تولید را در آذربایجان‌غربی جدی بگیریم و از سرمایه گذاران حمایت جدی کرد و زیر ساخت‌ها را برای سرمایه گذاران آماده کرد.

رحمانی با اشاره به اینکه الان که رویه‌های تجارت مرزی در استان آذربایجان‌غربی فعال شده است تاکید کرد: باید از این فرصت برای توسعه سرمایه گذاری و تولید استفاده و برنامه ریزی کرد.

روز گذشته با حضور استاندار آذربایجان‌غربی عملیات اجرایی طرح توسعه کارخانه نشاسته و گلوتن نقده با دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آغاز شد.

این طرح باهدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات گندم و با اشتغال زایی برای ۲۵۰ نفر با ظرفیت تولید ۳۵ هزار تن نشاسته و گلوتن گندم در سال در زمینی به مساحت ۸۰ هزار متر مربع اجرا می شود.

طرح توسعه کارخانه تولید نشاسته و گلوتن گندم پایارد نقده سال آینده به برداری خواهد رسید و با بهره‌برداری از آن ظرفیت تولید در این کارخانه به ۵۰ هزار تن در سال و اشتغال به بیش از ۲۸۰ نفر خواهد رسید.