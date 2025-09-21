باشگاه خبرنگاران جوان - علی جزینی زاده، مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان با اشاره به افزایش پرواز‌های داخلی از فرودگاه مرکز استان گفت: طی هماهنگی بعمل آمده با یکی از شرکت های هواپیمایی، مقرر شد پرواز تهران - کرمان - کیش و بالعکس در روز‌های سه شنبه و جمعه هر هفته انجام شود.

وی هدف از برقراری این پرواز در کنار پرواز‌های دیگر را پاسخ به نیاز‌های مردمی و تسهیل تردد مسافران از فرودگاه بین المللی کرمان به کیش و تهران اعلام کرد.

مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان از پیگیری‌های ویژه به منظور برقراری مجدد پرواز‌های کرمان به شیراز و اهواز همچنین کرمان به اصفهان و تبریز خبرداد و گفت: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و توقف پرواز‌ها، پرواز‌های یاد شده نیز متوقف شده و وصول گلایه‌های مردم و مسئولین پیوسته ادامه دارد، به همین منظور طی جلسه‌ای که با حضور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان داشتیم در تلاش هستیم مجددا این پرواز‌ها را از فرودگاه بین المللی کرمان شاهدباشیم.

وی پیشنهاد برقراری پرواز کرمان - زاهدان _چابهار و بالعکس و نیز کرمان به فرودگاه دشت ناز ساری در حوزه داخل را از دیگر مصوبات برای تحقق برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ مطرح کرد.

همچنین از سوی یک شرکت هواپیمایی دیگر نیز ۲ پرواز برنامه‌ای در روز‌های دوشنبه و پنج شنبه از کیش به کرمان و بالعکس برقرار است.

