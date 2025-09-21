مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین از اسکان زنبورداران و استقرار بیش از ۱۳۰ هزار کلنی زنبور عسل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حیدری با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب‌های مهم تولید عسل در استان فارس به شمار می‌رود، اظهار کرد: سالانه حدود ۱۵۰۰ تن عسل طبیعی و سایر فرآورده‌های زنبور عسل نظیر ژل رویال، موم، گرده گل و بره موم در قیروکارزین تولید می‌شود.

حیدری افزود: تنوع گیاهان دارویی در مراتع و باغات شهرستان از جمله کنار، آویشن و سایر گونه‌های بومی، کیفیت عسل تولیدی را ارتقا داده و موجب استقبال گسترده مصرف‌کنندگان از این محصول شده است.

او با اشاره به شرایط مساعد آب‌وهوایی در شهرستان قیروکارزین، وجودمراتع مناسب با تنوع گیاهان زمینه حضور زنبورداران بومی و مهاجر در این شهرستان فراهم کرده و هر ساله همزمان با شکوفایی باغات و رویش مراتع، زنبورداران در قیروکارزین اسکان می‌یابند و از ظرفیت بالای تنوع گیاهی منطقه برای تولید عسل با کیفیت بهره‌برداری می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین در ادامه گفت: فعالیت زنبورداران علاوه بر تولید فرآورده‌های سالم و ارزشمند، نقش بسزایی در گرده‌افشانی گیاهان و افزایش تولید محصولات باغی و زراعی دارد.

او در پایان تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در راستای حمایت از زنبورداران، ساماندهی و صدور مجوز‌های استقرار و همچنین تأمین نهاده‌های مورد نیاز را در دستور کار قرار داده است.

منبع: جهاد کشاورزی قیروکارزین