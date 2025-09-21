نخست وزیر انگلیس در ۲۱ سپتامبر (امروز) به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  طبق گزارش‌های بی‌بی‌سی و اسکای نیوز، انگلیس روز یکشنبه رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

طبق اطلاعات آنها، انتظار می‌رود نخست وزیر کی‌یر استارمر اعلامیه مربوطه را صادر کند.

در ۲۹ ژوئیه، داونینگ استریت هشدار داده بود که اگر اسرائیل به مانع‌تراشی در تحویل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ادامه دهد و عملیات نظامی خود را در این منطقه محصور متوقف نکند، پیش از جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

با توجه به تشدید خصومت‌ها در غزه، وزارت امور خارجه انگلیس بعداً قصد خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین در ماه سپتامبر مجدداً تأیید کرد.

همانطور که روزنامه تایمز گزارش داد، استارمر اعلام رسمی به رسمیت شناختن را تا پایان هفته جاری به تعویق انداخت تا سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به انگلیس را تحت الشعاع قرار ندهد، زیرا ایالات متحده از موضع انگلیس در این مورد حمایت نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا از ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر از این کشور بازدید کرد.

برچسب ها: کشور فلسطین ، نخست وزیر انگلیس
خبرهای مرتبط
استقبال فلسطین از اقدام پرتغال در به رسمیت شناختن دولت فلسطین
فروپاشی مالی تشکیلات خودگردان؛
کشورها ۱.۲ میلیارد دلار برای نجات تشکیلات خودگردان جمع می‌کنند
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این بی اصل و نصبها، کارهای خود را با نیرنگ و فریب پیش میبرند،، شما باورتان میشود انگلیس خبیس این کار را کند، 100% یه جای کار میلنگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
روباه صفتان مکار حیله گر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
انگلیس غللللللللللللللللللط کرده.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
اینگلیسی فلسطین رو به یهودیها فروخت وبزرگترین کشوری که بعد از آمریکا حامی اسرائیل هست.

خواستم بگم کل انگلستان غلط کرده روباه مکار
۰
۰
پاسخ دادن
United Arab Emirates
شهروند
۱۱:۱۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
انگلیس حامی اسرائیل است . از این حرف چه سیاستی در سر دارد این روباه مکار.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
بازی جدید انگلیس خبیث
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
جنگ تبلیغاتی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
میخواند اعتراضات مردمی را کنترل بکنند اسراییل این سگان بوجود آورده اند هدفشان خلع سلاح حماس هست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
یعنی در نهایت رذالت و مکاره گی یکبار دیگه بعد از بیانیه بالفور، سرزمین فلسطین رو رسما دو پاره میکنند و از کیسه خلیفه مردم فلسطین به مهاجران بی سر وپای غاصب مهاجم سفاک می بخشند و مهر قانونی سازمان مثلا ملل( در واقع دول زورگو) بهش می چسبونند! ‌‌
ای خاک بر سر حکام عربی و مسئولین کشورهای مثلا اسلامی!!!
البته وقتی حکومت خودگردان و ابومازن!!!!!!!!! خودشون اینو رو قبول کردند که دیگه مبارزان حماس و جهاد که کارشون سخت تر هست و مجبور به مبارزه با خائنین داخلی هم هستند!!! ای دریغ و درد از بی شرفی....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
این فریب برای خلاء سلاح ایران به عنوان حامی فلسطین است در مجامع بین المللی. کشورهای تامین کنند سلاح و حمایت‌های عملی در نبرد با مردم غزه و کشوریکه اسرائیل به دست آن ودیگر کشورهای خون خوار در فلسطین مستقر کردن حالا با این ترفند هم خودشان را تطهیر می‌کنند وهم ایران را سعی دارند منزوی کنند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
چه غلطا
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مشروعیت دادن به کشور فلسطین، به معنای نامشروع بودن حماس و فلسطینی ها در بخش غزه است. پس زیاد خوشحال نباشید. در واقع با این نقشه، فشار بر غزه افزایش خواهد یافت.
۰
۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
پرسنال
۰۹:۵۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
موذی ها، با یک انقلاب صنعتی کل دنیا رو به اسارت تکنولوژی درآوردین. کاری کردین تا کشاورز همه فن حریف و مستقل تبدیل به یک فرد پول دوست تنگ نظر و دنباله روی فناوری ساخته شما بشه که خودش در ساخت اون نقشی نداره.
ولی دیگه آخراشه. بزودی ندای اصالت در وجود انسان های آگاه دمیده خواهد شد...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
خب چیکار. کنیم خوشحال شیم ؟؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
چونکه روباه ی مکار ..هزار چهره است و این یکی از ان چهره هاست
باید بهش شک کرد ..بخاطر نسل کشی و جنایت جنگی صهیونیست ها در غزه
روباه ی مکار ..نمیتواند با رسانه جمع اش کند
و بعد فشار تظاهرکنتده های حامی فلیسطینی
که بعضی هاشون در زندان بسر میبرند ..مجبور به برسمیت شناختن فلیسطین شدند
نه از روی میل و انسانیت و اخلاق و معرفت
۰
۳
پاسخ دادن
۱۲
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
انگلیس امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
پاکسازی مذهبی شیعیان و جعل هویت دینی در دولت علی‌اف + موشن گرافی
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
جنگنده‌های انگلیس ماموریت دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان آغاز کردند
یک کشته در پی تیراندازی در مراسم عروسی در نیوهمپشایر
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
تشکیل ائتلاف مخالفان برای برکناری نتانیاهو/ نتانیاهو شکست خورده است
آخرین اخبار
ادعای دروغین ترامپ: رویای هسته ای ایران را نابود کردیم!
پولیتیکو: مکرون به دنبال یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک در مورد کشور فلسطین است
بسیج مردمی برای دفاع از میهن! آموزش نظامی، آمادگی در برابر هر تهدید
ترامپ: آمریکا به دنبال توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی است
پاکسازی مذهبی شیعیان و جعل هویت دینی در دولت علی‌اف + موشن گرافی
جنگنده‌های انگلیس ماموریت دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان آغاز کردند
تشکیل ائتلاف مخالفان برای برکناری نتانیاهو/ نتانیاهو شکست خورده است
یک کشته در پی تیراندازی در مراسم عروسی در نیوهمپشایر
برگزاری نشست شورای امنیت در پی تشدید جنگ روسیه و اوکراین
انگلیس امروز رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت
ترامپ افغانستان را به خاطر پایگاه هوایی بگرام تهدید کرد
هزاران اسرائیلی برای توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا تجمع کردند
دموکرات‌ها خواستار دیدار با ترامپ برای جلوگیری از تعطیلی دولت شدند
ترامپ ونزوئلا را تهدید کرد
آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است
مجارستان: اتحادیه اروپا آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گفتگوی مکرون و ولیعهد سعودی درباره فلسطین
رزمندگان افغانستانی؛ هم‌رزمان فراموش‌نشدنی دفاع مقدس + فیلم
اسرائیل خواستار ورود واشنگتن به مسئله استقرار نظامی مصر در سینا شده است
پنتاگون محدودیت‌های جدیدی را برای پوشش خبری ارتش اعمال می‌کند
آمادگی کامل ایران برای راه‌اندازی خط ریلی بین‌المللی تهران- هرات
بازگشت ۳۰ هزار دانش آموز افغانستانی مقیم خراسان رضوی
اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
اروپا از تمایل آمریکا برای دخالت در امور داخلی اتحادیه ناراضی است
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
ترمینال ۲ فرودگاه دوبلین به عنوان «اقدامات احتیاطی ایمنی» تخلیه شد
قطر از اسرائیل به ایکائو شکایت کرد
واکنش روسیه به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها