نخست وزیر انگلیس در ۲۱ سپتامبر (امروز) به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش‌های بی‌بی‌سی و اسکای نیوز، انگلیس روز یکشنبه رسماً کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

طبق اطلاعات آنها، انتظار می‌رود نخست وزیر کی‌یر استارمر اعلامیه مربوطه را صادر کند.

در ۲۹ ژوئیه، داونینگ استریت هشدار داده بود که اگر اسرائیل به مانع‌تراشی در تحویل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ادامه دهد و عملیات نظامی خود را در این منطقه محصور متوقف نکند، پیش از جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

با توجه به تشدید خصومت‌ها در غزه، وزارت امور خارجه انگلیس بعداً قصد خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین در ماه سپتامبر مجدداً تأیید کرد.

همانطور که روزنامه تایمز گزارش داد، استارمر اعلام رسمی به رسمیت شناختن را تا پایان هفته جاری به تعویق انداخت تا سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به انگلیس را تحت الشعاع قرار ندهد، زیرا ایالات متحده از موضع انگلیس در این مورد حمایت نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا از ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر از این کشور بازدید کرد.