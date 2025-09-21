ناوگان ۷۳۷ جایگزین ناوگان MD در پروازهای عراق می شود+ فیلم

صانعی معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: کشور عراق هنوز مجوز پروازهای MD را نداده است و در حال رایزنی با آنها هستیم اما به تدریج در حال جایگزین کردن ناوگان ۷۳۷به جای ناوگان MD هستیم و مشکلی در پروازهای عراق ایجاد نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید رضاصانعی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری در حال رایزنی با کشور عراق برای انجام پرواز‌های ناوگان MD به عراق  است اما هنوز مجوزی در این زمینه صادر نشده است و پیش از این هم تنها  مجوز پرواز ، صرفاً برای ایام اربعین  و  برای بازه ۲۰ روزه بوده است.

او بیان کرد: به نظر ما، هنوز هم مقدور است و در حال رایزنی با عراق هستیم تا به نتیجه برسیم.

صانعی افزود:  در حال حاضر برای این موضوع مشکل نداریم و کمبودی وجود ندارد. کشور ما هم در حال جایگزینی تدریجی ناوگان است و هواپیمای ۷۳۷ به تدریج جایگزین می‌شود. 

او  توضیح داد:  حتی اگر کشور عراق مجوز نمی‌داد، با وجود اینکه به سختی می‌افتادیم، ولی ناوگان دیگری را برای پرواز‌های به نجف و پرواز‌های  ام دی جایگزین کرده بودیم و از این ناو برای پرواز‌های داخلی استفاده می‌کردیم.

