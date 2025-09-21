شورای امنیت سازمان ملل در پی تشدید حملات روسیه و اوکراین، روز سه شنبه نشست فوری برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیپلمات‌های ارشد در حالی تشکیل جلسه می‌دهند که کی‌یف درخواست تضمین‌های امنیتی کرده و زلنسکی در میانه تلاش‌های مستمر برای صلح، آماده ملاقات با ترامپ در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل است.

منابع دیپلماتیک روز یکشنبه اعلام کردند که نشست وزیران شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین، روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. این نشست در حالی تشکیل می‌شود که تنش‌های جهانی درباره مناقشه جاری در حال افزایش است.

این نشست که با حضور دیپلمات‌های ارشد کشور‌های عضو شورای امنیت، در میانه یک سری فعالیت‌های دیپلماتیک و آنچه منابع از آن به عنوان «تشدید اخیر اقدامات روسیه» یاد می‌کنند، برگزار می‌شود.

این جلسه با تأکید ویژه بر درخواست کی‌یف برای تضمین‌های امنیتی بر حفظ صلح و امنیت در اوکراین متمرکز خواهد بود .

زمان‌بندی این نشست حائز اهمیت است. این نشست همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده و نتیجه مستقیم تلاش‌های دیپلماتیک مستمر اوکراین و متحدانش برای دستیابی به صلح پایدار و چارچوبی برای امنیت آینده این کشور است.

ملاقات زلنسکی و ترامپ در میانه بحث بر سر تحریم‌ها

نشست شورای امنیت تنها تماس سطح بالا در برنامه دیپلماتیک نیست. ولودیمیر زلنسکی تأیید کرده که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، دیدار خواهد کرد.

این ملاقات لحظه کلیدی برای هر دو رهبر محسوب می‌شود، زیرا دولت ترامپ به صورت فعال در پی یافتن راهی برای پایان سریع جنگ بوده است. با این حال، این تلاش‌ها تاکنون بی‌ثمر مانده و آتش‌بس همچنان دست‌نیافتنی است.

منبع: کی‌یف پست

اروپا: تحریم‌های جدید هیچ محدودیتی برای خرید نفت روسیه تعیین نمی‌کند
بازگشت ترامپ به یک بازی شکست‌خورده در آفریقا
زلنسکی: متحدان وقت تلف می‌کنند
