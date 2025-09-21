جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ۲۸۸۷ روز به طول انجامید که طی آن هزار روز نبرد فعال صورت گرفت که ۷۹۳ روز حمله از سوی رزمندگان اسلام بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است. دوران هشت سال دفاع مشروع امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرز‌های عزّت و شرف این مرز و بوم، به مثابه یکی از حساس‏ترین و بارزترین برهه ‏های حیات راستین این ملت، همچون نگینی تابناک، تا همیشه زمان، بر تارَکِ تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می‏درخشد. دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام، در تاریخ افتخارآفرینی مبارزات حق‏ طلبانه یک ملت سترگ، فروزان خواهد بود. پایداری ایران اسلامی که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود، در سایه هدایت‏های رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت‏های آرمانگرا و ایدئولوژی جهانگیر شد. دفاع مقدس ما در زمینه‏‌های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و... توانست معادلات جهانی معمول را بر هم زَنَد و تحلیل‏های مادی دنیاپرستان را نقش بر آب سازد. این واقعه عظیم، بی‏‌‎شک در یاد ملت بزرگ ایران خواهد ماند و غرور و سرافرازی و حماسه ‏آفرینی را در نسل‏های بعد بر جای خواهد گذاشت.

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ۲۸۸۷ روز به طول انجامید که طی آن هزار روز نبرد فعال صورت گرفت که ۷۹۳ روز حمله از سوی رزمندگان اسلام بود و ۲۰۷ روز از سوی ارتش متجاوز بعثی. در طول جنگ شمار ۳۸۱ هزار و ۶۸۰ نفر از نیرو‌های دشمن کشته و یا زخمی شدند و ۷۲ هزار نفر به اسارت نیرو‌های اسلام درآمدند. در این هشت سال ۳۷۱ فروند هواپیما و ۸۲ فروند بالگرد دشمن منهدم شد. ۱۷۰۰ دستگاه تانک و نفربر، ۴۸۰ قبضه توپ و سه هزار و ۳۶۳ دستگاه خودرو نظامی به غنیمت ایران درآمد و پنج هزار و ۷۵۸ دستگاه تانک و نفربر، ۵۳۲ قبضه توپ و پنج هزار و ۱۵۲ دستگاه خودرو نظامی دشمن منهدم گردید.

اموزش رزمندگان دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی

آموزش رزمندگان دفاع مقدس

آموزش رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی

آموزش نظامی رزمندگان در دفاع مقدس

منبع: کافه تاریخ

برچسب ها: رزمندگان دفاع‌ مقدس ، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
