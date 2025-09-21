رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاوند گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان غیرمقاوم و ناایمن است که باید بازسازی و نوسازی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی جلالوند اظهار کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار روستایی نیز در این شهرستان بدون مسکن هستند و به صورت چند خانواری زندگی میکنند که در مجموع نیاز به احداث پنج هزار مسکن روستایی داریم.
وی افزود: از ۲۴ هزار و ۶۵۰ واحد مسکن روستایی در شهرستان نهاوند، تاکنون ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی مقاومسازی شده است.
رییس بنیاد مسکن نهاوند با بیان اینکه این شهرستان رتبه بالای کشوری را در مقاومسازی مسکن روستایی دارد، ادامه داد: شاخص مقاومسازی در این شهرستان بیش از ۹۲ درصد است.
جلالوند بیان کرد: در صدد هستیم سال ۱۴۰۷ جشن مقاومسازی صددرصدی مسکن روستایی را در این شهرستان برگزار کنیم که مستلزم اختصاص به موقع اعتبارات و سهمیه مقاومسازی مسکن روستایی است.
وی گفت: با شرایط فعلی و مصوبه هیأت وزیران برای شاخص مقاومسازی، از سهمیه هزار و ۲۵۰ مورد اعلام شده به این شهرستان، تاکنون ۸۵۰ سهمیه تخصیص پیدا کرده که ۵۴۶ نفر به بانک معرفی و ۲۲۰ قرارداد منعقد شده است.
اجرای سهمیه مقاومسازی مسکن روستایی نهاوند تا پاییز
رییس بنیاد مسکن نهاوند بر لزوم همکاری بانکها تأکید و ابراز امیدواری کرد: با همکاری خوب بانکهای عامل، تا پایان مهر ۵۰ درصد سهمیه و تا پایان پاییز امسال جذب کامل سهمیه انجام شود.
جلالوند درباره روند اجرایی مسکن شهری در قالب نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: شهرک ۲۳ هکتاری امیرکبیر نهاوند در قالب ۴۳۰ قطعه برای متقاضیان نهضت ملی مسکن واگذار شده که ۸۰۲ نفر شناسایی، ۵۰ نفر انصراف و به ۷۵۲ نفر قطعه واگذار و قرارداد به بانکهای عامل معرفی شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد ۳۰ پروانه ساخت، ۱۵۳ پیش پروانه و هفت گروه شروع به ساخت کردند و ۱۵ قرارداد با بانک تجارت منعقد شده و مابقی در حال انجام است.
رییس بنیاد مسکن نهاوند یادآور شد: پروژه ۲۷۴ واحدی نیز در ۲ فاز در حال اجرا است که ۱۳۵ نفر اول مهرماه برای انتخاب واحد دعوت و مابقی هم با تکمیل وجه دعوت به تحویل واحد میشوند.
جلالوند بیان کرد: برای یک بلوک ۱۵ واحدی نیز در پروژه ۴۵ واحدی شهرک شهید حیدری تا پایان مهر امسال از متقاضیان برای انتخاب واحد دعوت میشوند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، گفت: مسکن شهر فیروزان از ۱۱۷ پرونده معرفی شده به بانک، در قالب ۳۶ بلوک سه نفره به مردم وواگذار شده و ۶۵ متقاضی هم پایان کار گرفتهاند.
رییس بنیاد مسکن نهاوند ادامه داد: پروژه ۲۷۶ واحدی شهر برزول نیز در ۹۲ بلوک توسط بنیاد مسکن ساماندهی میشود که در فاز اول ۳۰ واحد برای مسکن محرومان اختصاص یافت و تجهیز کارگاه شده و کار در حال انجام است.
جلالوند تاکید کرد: پروژه ۲۵۸ واحدی شهر گیان نیز در قالب ۸۶ قطعه در حال اجرا است و فونداسیون اجرا شده و با رفع موانع قضایی در اختیار جامعه هدف همچون جوانی جمعیت، اقشارکم درآمد قرار خواهد گرفت.
منبع: ایرنا