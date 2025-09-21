معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش کرمان از ارسال کاروان تجهیزات آموزشی، پرورشی و هنرستانی به مدارس کرمان با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید احمدی در آیین اعزام کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس سراسر استان از اجرای طرح گسترده توزیع تجهیزات آموزشی، ورزشی، سرمایشی و هنرستانی در سطح استان کرمان خبر داد و بر اهمیت مدیریت استهلاک منابع و بهره‌وری حداکثری از امکانات موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: با هرف ارتقای کیفیت آموزشی و رفاهی دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در حوزه تجهیز مدارس انجام شده است که نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند؛ بلکه با نگاه بلندمدت به بهره‌برداری اصولی از منابع، مانع از هدررفت سرمایه‌های فیزیکی آموزش و پرورش خواهد شد.

احمدی افزود: توجه به استهلاک منابع و افزایش بهره‌وری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه پایدار نظام آموزشی است. از این‌رو، ضمن تأمین تجهیزات مورد نیاز، بر نگهداری صحیح، استفاده بهینه و گزارش‌گیری مستمر از وضعیت تجهیزات تأکید ویژه داریم.

وی سرانه آموزشی مدارس در مقایسه با سال تحصیلی گذشته چهار برابر شده است و هرچند این اعتبار به همه مدارس اختصاص یافته، اما مدارس مناطق کمتر برخوردار سهم بیشتری دریافت می‌کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان ضمن قدردانی از همراهی مدیران شهرستان‌ها و مناطق استان، خواستار استمرار همکاری در زمینه نگهداری و بهره‌برداری اصولی از تجهیزات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای شد.

منبع: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان