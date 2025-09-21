تیم فوتبال استقلال در حالی امروز رو در روی پیکان قرار خواهد گرفت که ریکاردو ساپینتو دست به تغییراتی در نفرات اصلی خواهد زد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میهمان تیم پیکان خواهد بود. این دیدار برای شاگردان ریکاردو ساپینتو اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که آبی‌پوشان پس از شکست سنگین و دور از انتظار ۷ بر یک مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا، به دنبال جبران هستند و می‌خواهند با کسب دومین برد فصل، روحیه از دست‌رفته خود را بازگردانند.

ساپینتو برای این مسابقه تغییراتی در ترکیب اصلی استقلال اعمال کرده است. درون دروازه، آنتونیو آدان همچون دیدار‌های گذشته سنگربان آبی‌ها خواهد بود. در قلب خط دفاعی زوج سامان فلاح و عارف آقاسی به میدان می‌روند تا ساختار دفاعی استقلال استحکام بیشتری پیدا کند. در سمت راست خط دفاعی به دلیل محرومیت رامین رضائیان، صالح حردانی جای او را پر خواهد کرد و در سمت چپ نیز ابوالفضل جلالی حضور خواهد داشت.

در خط میانی، روزبه چشمی با تجربه در کنار مهران احمدی و امیرمحمد رزاقی‌نیا وظیفه هدایت بازی و برقراری تعادل در میانه زمین را بر عهده خواهند داشت. ساپینتو برای جناحین خود نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده و به احتمال زیاد محمدحسین اسلامی در سمت راست و علیرضا کوشکی در سمت چپ به عنوان وینگر به میدان خواهند رفت.

در خط حمله هم داکنز نازون مهاجم خارجی استقلال، به عنوان تک‌مهاجم نوک بازی را آغاز می‌کند تا وظیفه اصلی گلزنی بر دوش او باشد.

استقلال با ترکیبی متفاوت و رویکردی جدید پا به میدان می‌گذارد؛ هدف اصلی آبی‌پوشان بازگشت به مسیر پیروزی است. از سوی دیگر پیکان نیز که همیشه تیمی سرسخت برای مدعیان بوده به دنبال گرفتن امتیاز از این مسابقه خانگی است تا شرایط خود را در جدول بهبود بخشد.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با پیکان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان (حبیب فرعباسی)، سامان فلاح، عارف آقاسی، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی نیا (دیدیه اندونگ)، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی و داکنز نازون