فرماندار رشت بر تداوم نظارت بر فعالیت نانوایی ها در رشت تاکید کرد و گفت : نانوایی‌های متخلف پلمپ شده و سهمیه آرد آنها به نانوایی‌های مجاور منتقل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سید اسماعیل میر غضنفری در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت گفت : از ابتدای امسال تاکنون  ۴۸ واحد نانوایی به دلیل تخلفات بهداشتی و استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز توسط اداره بهداشت و درمان شهرستان رشت پلمپ شده‌اند.


 فرماندار شهرستان با بیان اینکه  واحدهایی که پیش‌تر پلمپ شده‌اند، در صورت تکرار تخلفات مشابه و تهدید سلامت مردم – که خط قرمز محسوب می‌شود – از امتیاز فعالیت محروم شده و مجوز آنها به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد، افزود :  این اختیار برای تصمیم‌گیری در خصوص واحدهای آزادپز نیز به کارگروه واگذار شده است.

 وی تصریح کرد : در حال حاضر، ۲۵ واحد نانوایی آزادپز در شهر رشت فعالیت دارند و ۳۵ متقاضی جدید درخواست دریافت مجوز کرده‌اند. 

میرغضنفری خاطر نشان ساخت : بر اساس ظرفیت و محدودیت‌های موجود، واحدهایی که شرایط لازم برای ایجاد نانوایی را دارا هستند، می‌توانند با اخذ مجوز و مصوبه کارگروه آرد و نان فعالیت خود را آغاز کنند. 


وی اضافه کرد:نظارت و بازدیدهای بهداشتی به صورت روزانه توسط سازمان‌های بهداشت، اصناف و صنعت و معدن انجام می‌شود و گزارش‌های دریافتی از طریق سامانه‌های مردمی، از جمله سامانه ۱۲۴، جمع‌آوری و پردازش می‌شود. 

 فرماندار رشت گفت : بازدیدهای مشترک کارگروه آرد و نان با تمامی نهادهای مرتبط هفته‌ای یک بار انجام می‌شود و واحدهایی که کیفیت نان آنها طبق لیست اعلامی مورد اعتراض شهروندان باشد، مورد بازرسی ویژه قرار می‌گیرند.

 فرماندار شهرستان اذعان داشت:  در صورت تکرار تخلفات، اقدامات محدود به کاهش سهمیه آرد نبوده و نانوایی‌های متخلف پلمپ شده و سهمیه آرد آنها به نانوایی‌های مجاور منتقل خواهد شد.

برچسب ها: نان ، نظارت
تداوم نظارت بر فعالیت نانوایی ها در رشت
