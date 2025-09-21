باشگاه خبرنگاران جوان _ اله‌نظر شه‌بخش اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات، نظارت بر نحوه توزیع اقلام اساسی و اطمینان از دسترسی عادلانه خانوار‌های مشمول، با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دستگاه‌های مرتبط و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها در حال اجرا است. وی افزود: در چارچوب این پایش، همه فروشگاه‌های خرد و عمده که عرضه‌کننده اقلام تعیین‌شده هستند، مورد بازرسی میدانی قرار می‌گیرند و موجودی کالا، فرآیند قیمت‌گذاری و نحوه ارائه خدمات آنان ارزیابی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: گزارش‌های حاصل از این ارزیابی‌ها به‌طور مستمر به ستاد استانی ارسال خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم شامل اعمال محدودیت یا جریمه برای واحد صنفی متخلف در دستور کار قرار می‌گیرد. شه‌بخش افزود: هم‌اینک بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه به سامانه شما متصل هستند و اقلام کالابرگ الکترونیکی را توزیع می‌کنند.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان