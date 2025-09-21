سینا ضیغمی‌نژاد ملی‌پوش پاراشنا ایران در ماده ۱۰۰ متر قورباغه مسابقات قهرمانی جهان، فینالیست شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) در سنگاپور آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها، شناگران در ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB ۹ به رقابت پرداختند.

سینا ضیغمی‌نژاد نماینده ایران در این ماده بود که با حریفانی از چین، مصر، ایتالیا، آلمان، آمریکا، کانادا، اسپانیا، فرانسه، چک و سنگاپور به رقابت پرداخت. او با ثبت زمان یک دقیقه و ۹ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه در جایگاه پنجم ایستاد و به فینال مسابقات صعود کرد. فینال این بخش از مسابقات امروز برگزار می‌شود.

ضیغمی نژاد همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S ۱۰ با حریفانی از کانادا، استرالیا، اوکراین، مصر، عربستان، آمریکا و ایتالیا رقابت کرد. او در این بخش زمان ۲۵ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و از راهیابی به مرحله فینال بازماند.

محمد حسین کریمی ملی پوش نابینایان و کم بینایان هم دیگر نماینده ایران در مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان است که امروز در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس S ۱۲ به آب می‌زند.

۵۸۵ ورزشکار از ۷۵ کشور برگزارکننده رقابت‌های پاراشنا قهرمانی جهان در سنگاپور هستند.

 

برچسب ها: مسابقات قهرمانی شنا ، شناگر
