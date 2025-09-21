مدیرعامل توانیر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و از حمایت کامل برخوردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به سیاست‌های تعرفه‌گذاری برق افزود: نظام پلکانی تعرفه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که اکثریت مشترکان از تعرفه‌های حمایتی بهره‌مند شوند و تنها گروه اندکی از پرمصرف‌ها هزینه واقعی‌تر انرژی را پرداخت می‌کنند. این سازوکار باعث می‌شود تا عدالت در توزیع یارانه‌ها رعایت و در عین حال انگیزه اصلاح الگوی مصرف تقویت شود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و از حمایت کامل برخوردارند، اما تنها دو درصد از مشترکان با مصرف بیش از دو و نیم برابر الگو، هزینه برق را با نرخ‌های بالاتر تا حدود پنج هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت پرداخت می‌کنند.

رجبی‌مشهدی با تاکید بر نقش شهروندان در تحقق عدالت انرژی گفت: مشترکان می‌توانند با تغییرات کوچک مانند استفاده بهینه از کولر یا خاموش کردن وسایل غیرضروری، هزینه‌های قبض خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند. همچنین اپلیکیشن «برق من» ابزاری در دسترس همه است تا سوابق مصرف خود را بررسی و مدیریت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف بهینه انرژی یک وظیفه جمعی است که در کنار منافع فردی، به کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش تاب‌آوری صنعت برق کشور منجر می‌شود.

برچسب ها: مصرف برق ، الگوی مصرف
خبرهای مرتبط
تجلیل از مشترکان کم مصرف برق استان سمنان
مصرف برق در خوزستان کاهش یافت
طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران
مصرف برق کشور از مرز ۵۵ هزار مگاوات عبور کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت میوه‌های پاییز مطلوب است
فروش کالا ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزانتر در فروشگاه‌های عرضه مستقیم
ناوگان ۷۳۷ جایگزین ناوگان MD در پروازهای عراق می شود+ فیلم
دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
صورت حساب الکترونیک به کمک کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی آمد
اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار اسنپ بک
بانک مرکزی کارمزد خدمات بانکی در معاملات ارزی را اصلاح کرد
بازار نوشت‌افزار در تب گرانی
۷۵ درصد مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند
آغاز تحویل فیزیکی ۷۱ هزار سکه به خریداران/ ۳۲۶ هزار سکه در نیم سال اول به بازار وارد شد
آخرین اخبار
آغاز تحویل فیزیکی ۷۱ هزار سکه به خریداران/ ۳۲۶ هزار سکه در نیم سال اول به بازار وارد شد
۷۵ درصد مشترکان برق در محدوده الگوی مصرف قرار دارند
بازار نوشت‌افزار در تب گرانی
بانک مرکزی کارمزد خدمات بانکی در معاملات ارزی را اصلاح کرد
اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار اسنپ بک
صورت حساب الکترونیک به کمک کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی آمد
دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
ناوگان ۷۳۷ جایگزین ناوگان MD در پروازهای عراق می شود+ فیلم
قیمت میوه‌های پاییز مطلوب است
فروش کالا ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزانتر در فروشگاه‌های عرضه مستقیم
تکمیل زنجیره گازرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال
وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
محکومیت شرکت فولادی بابت ۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی
خط کشتیرانی چابهار - مسقط از هفته آینده به طور رسمی فعال می‌شود
۱۱ طرح حیاتی پست و انتقال برق کشور تابستان امسال به بهره‌برداری رسید
تمامی گوشت‌های وارداتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی
صدور بیش از یک میلیون پروانه کسب از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ شهریور ماه
ساخت ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط خودروسازان برای جبران کمبود / دستگاه‌ها تنها ۶۰۰ اتوبوس دادند+ فیلم
هیچ حادثه امنیتی در ایام اربعین نداشته‌ایم/ افزایش ۱۶ درصدی جابه جایی اتباع در اربعین+ فیلم
اثرات احتمالی اسنپ‌پک بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ + فیلم
کاهش ۷۲ درصدی ثبت شکایات بلیت ایام اربعین+ فیلم
طرح های نیمه تمام کشور منتظر انتخاب مودیان مالیاتی
انشعاب‌های غیرمجاز نفت در نفت‌خیز جنوب جمع آوری شد
سرمایه گذاری برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید
چشم انتظاری متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تحویل واحد‌ها به ۳ سال رسید
رشد ۱۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی زائران اربعین ۱۴۰۴
پرداخت ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای‌