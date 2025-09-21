به گفته مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در تمام بخش‌ها حاصل شده و از سه ماه گذشته برای رفع کمبود‌ها تلاش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در تمام بخش‌ها حاصل شده و از سه ماه گذشته با برگزاری ۲۰ جلسه و ۷۰۰ بازدید از مدارس استان، برای رفع کمبود‌ها تلاش شده است.

او افزود: جشن جوانه‌ها برای پایه هفتم، جشن شکوفه‌ها برای کلاس اولی‌ها، جشن فرشته‌ها برای اولین بار ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، غبارروبی مزار شهدا، جشن غنچه‌ها برای پیش‌دبستانی‌ها، زنگ عشایر و ویژه برنامه نوروز دانش با همکاری صدا و سیما از جمله برنامه‌های آغاز سال تحصیلی جدید است.

مرتضوی بیان کرد: یکی از سیاست‌ها، افزایش سرانه فضای آموزشی است؛ بیش از ۱۰۰ پروژه در دست اقدام است که ۵۸ پروژه تا مهرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد؛ تعامل با سازمان فنی و حرفه‌ای برقرار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: شهر بیرجند با کمبود فضای آموزشی مواجه است؛ در برخی مناطق حاشیه‌ای تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی بسیار کم است؛ مردم و خیرین در این زمینه همکاری کرده‌اند؛ برای مناطقی که کمتر از ۱۰ دانش‌آموز دارند، تبدیل کانکس به ساختمان مقرون‌به‌صرفه نیست، زیرا تضمینی برای ماندگاری دانش‌آموزان و جلوگیری از هدررفت سرمایه وجود ندارد.

 او عنوان کرد: امسال ۱۲ طرح با ۶۳ میلیارد تومان اعتبار در طرح نشان‌دار کردن مالیات مربوط به مدارس تعریف شده و فردا آخرین مهلت تعیین محل هزینه کرد مالیات است در نتیجه از مودیان درخواست می‌شود تا با انتخاب طرح‌های آموزش و پرورش، در این امر همکاری کنند.

مرتضوی تصریح کرد: از همه والدین و رانندگان سرویس تقاضا می‌شود هنگام پیاده شدن فرزندانشان از ماشین، از پیاده شدن صحیح آنها اطمینان حاصل کرده، همراهی‌شان کنند و مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: با تدبیر رئیس جمهور، هماهنگی لازم برای تأمین اعتبار شیر رایگان انجام شده و در مهرماه توزیع خواهد شد که هیچ مبلغی بابت آن دریافت نمی‌شود.

تسهیل تردد و ایمنی دانش‌آموزان

سرهنگ خسروی رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: ۱۰۰ درصد نیرو‌های ما در جهت تسهیل عبور و مرور و ایمنی دانش‌آموزان، به‌ویژه در ماه مهر، در آماده‌باش کامل هستند.

او افزود: جلسات بررسی و برنامه‌ریزی از تیرماه آغاز شده است؛ سال تحصیلی گذشته مورد خاصی از حادثه در مدرسه گزارش نشده است، اما متأسفانه ۴ دانش‌آموز خارج از مدرسه و در اثر سانحه رانندگی با موتورسیکلت جان خود را از دست داده‌اند در نتیجه خانواده‌ها باید در این زمینه پیشگیری کنند.

سرهنگ خسروی بیان کرد: فضای مجازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و کلیپ‌هایی در خصوص مضرات و راهکار‌ها تهیه و ارسال شده است؛ همکاران ما ۳۰۰ نقطه در سطح استان را پوشش داده و مستقر خواهند شد و از تجهیزات ترافیکی و ظرفیت پلیس مدرسه نیز استفاده خواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی ادامه داد: افت محسوسی در استفاده از سرویس مدارس مشاهده می‌شود و بسیاری از والدین خودشان فرزندانشان را جابجا می‌کنند؛ شهرداری بر سلامت رانندگان سرویس‌ها نظارت دارد و معاینه فنی انجام می‌شود؛ در بیرجند، ۵۵۰ راننده ثبت‌نام کرده‌اند؛ از رانندگان درخواست می‌شود به بحث همراه راننده توجه کرده، سلامت ماشین را مستمر چک کنند و در ساعات اوج ترافیک (۷ تا ۷:۳۰ صبح) با تغییر ۵ دقیقه‌ای مسیر یا زمان حرکت، از ترافیک اجتناب کنند.

او عنوان کرد: در زمینه رفتار ترافیکی نیز تاب‌آوری، صبر و حوصله در رانندگی و رعایت موارد راهنمایی و رانندگی مد نظر قرار گیرد.

سرهنگ خسروی تصریح کرد: تمام مسیر‌های عبور عرضی دانش‌آموزان شناسایی شده و آموزش‌های لازم به صورت مجازی ارائه شده است؛ از دانش آموزان تقاضا می‌شود از خطوط عابر پیاده و پل‌های هوایی استفاده کنند.

