رئیس پلیس فتا استان خوزستان در خصوص کلاهبرداری شیادان سایبری از طریق ارسال پیام جعلی در شبکه های اجتماعی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ علی حسینی رئیس پلیس فتا استان خوزستان بیان کرد: مجرمان سایبری با رصد فضای مجازی همیشه به دنبال فرصتی برای نفوذ به اطلاعات شخصی و مالی کاربران هستند.

وی افزود: طی روزهای گذشته شیادان سایبری با ارسال انبوه پیام‌های حاوی لینک جعلی در شبکه های اجتماعی داخلی تحت عناوینی از قبیل: «ابلاغیه ثنا از طرف مامور پست » اقدام به کلاهبرداری از هموطنان می نمودند که در این روش کاربر به محض ورود به لینک و نصب بدافزار، از شماره تلفن همراه وی، همان پیام برای مخاطبان ارسال می گردد.

سرهنگ حسینی به شهروندان توصیه نمود: هیچ سازمان و ارگانی برای ثبت نام یا پیگیری، از طریق شماره‌های خصوصی و شخصی (آن هم در شبکه‌های اجتماعی) برای شما پیام ارسال نمی‌کند و اگر پیام حاوی لینک دریافت نمودید مطمئن باشید که این پیامک کلاهبرداری و برای هک تلفن شما است. لذا از ورود به لینک‌های سهام عدالت، دریافت کالابرگ، عدالت همراه، بسته معیشتی، شکوائیه، یارانه و ... خودداری نمایید.

منبع روابط عمومی پلیس فتا

برچسب ها: پلیس فتا خوزستان ، کلاهبرداری اینترنتی
