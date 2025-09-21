پنجمین سررسید تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از روز دو‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: پنجمین سررسید تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از روز دو‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان در این مرحله، بیش از ۷۱ هزار قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.

او تاکید کرد: مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری شده است.

وی افزود: تاکنون و در سررسیدهای اردیبهشت، خرداد، تیرماه و مرداد ماه، ۳۲۶ هزار و ۳۷۰ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است که با تحویل سکه های پیش فروش سررسید شهریورماه این تعداد تحویل به ۳۹۷ هزار و ۳۷۹ خواهد رسید. 

او خاطرنشان کرد که طی شهریور و مهر امسال از دو مسیر حراج و پیش فروش، انواع سکه بانک مرکزی به بازار وارد خواهد شد که تعداد کل این سکه ها به بیش از ۱۳۳ هزار قطعه خواهد رسید.

