باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به شرایط خاص منطقه و حوادث اخیر تأکید کرد که ۱۳ آبان امسال باید به شکلی پرشکوهتر، عینیتر و ملموستر از سالهای گذشته برگزار شود.
رستمی با یادآوری رویدادهای تاریخی گفت: «اگر نسلهای اول انقلاب طعم تلخ ظلم آمریکا، کاپیتولاسیون و تحقیر ملت ایران توسط رژیم شاه را درک میکردند، امروز فرزندان ما، از کودکان و دانشآموزان گرفته تا دانشجویان، حقیقت آمریکا را با چشم خود در میدان مقاومت و جنایتهای اخیر مشاهده میکنند.»
وی افزود: «رخدادهای جنگ ۱۲ روزه نشان داد که چهره واقعی آمریکا و همپیمانانش برای همه نسلها آشکارتر از هر زمان دیگری است.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به اینکه دشمن در جنگ سخت شکست خورده، تأکید کرد: «امروز جبهه مقابل در عرصه جنگ شناختی و جنگ روایتها تلاش میکند دستاورد مقاومت را تحریف کند. مسئولیت بزرگ امروز بر دوش شما عزیزان است؛ اساتید، مدیران فرهنگی، مجموعههای آموزشی و تبلیغی. این مسئولیت کمتر از دفاع نظامی در میدان جنگ نیست و حتی گاهی پیچیدهتر و سختتر از آن است.»
رستمی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان گفت: «در ۱۳ آبان ۵۷ شهدای دانشآموز تقدیم انقلاب شدند، در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نیز سه دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیسجمهور وقت آمریکا و سیاستهای استعماری واشنگتن به شهادت رسیدند. امروز نیز دهها شهید دانشجو، استاد، رئیس دانشگاه و اعضای هیئت علمی قربانی جنایتهای آمریکا و اسرائیل هستند.»
وی ادامه داد: «این سرمایه عظیم شهدا باید مسیر ما را در برگزاری ۱۳ آبان امسال متفاوت کند. فضای امروز کشور آکنده از عطر شهادت است و باید از این ظرفیت برای تبیین حقیقت آزادگی، مقاومت و نیز تلخی سازش و تسلیم در برابر دشمن استفاده کنیم.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در ادامه بر اهمیت همکاری دستگاهها و نهادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: «خوشبختانه مجموعههای مختلف تجربیات ارزشمندی در زمینههای تبلیغی، آموزشی و فرهنگی دارند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر دستگاهها میتوانند با همافزایی، برنامههای خلاقانه و اثرگذار برای برگزاری ۱۳ آبان به یادماندنی ارائه کنند.»
رستمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط منطقهای تصریح کرد: «سرنوشت مقاومت با سرنوشت سازش کاملاً متفاوت است. تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد که هر جا ایستادگی بوده، عزت و استقلال به دست آمده و هر جا سازش بوده، ذلت و وابستگی نصیب آنان شده است. امروز باید پیام مقاومت ملت ایران را به جهان مخابره کنیم.»
وی تأکید کرد: «انتظار میرود ۱۳ آبان امسال به واسطه ظرفیتهای عظیم مقاومت و شهادت، به یادماندنیترین یومالله در تاریخ انقلاب اسلامی باشد.»