بنفیکا در نخستین بازی با هدایت ژوزه مورینیو حریفش را با سه گل شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مورینیو پس از اخراج از لیگ ترکیه تصمیم گرفت که به کشورش پرتغال برگردد. آقای خاص بعد از بیست‌ویک سال به لیگ پرتغال برگشت تا هدایت بنفیکا را بر عهده بگیرد. او که انگیزه زیادی برای ثابت‌کردن دوباره خودش دارد در نخستین گام در لیگ پرتغال پیروزی قاطعی را به دست آورد.

بنفیکا در دیداری که در آن همه نگاه‌ها به ژوزه مورینیو دوخته شده بود توانست با سه گل میزبانش‌ای وی اس را شکست دهد و سه امتیاز را کسب کند.

بنفیکا با بردی که در این بازی به دست آورد سیزده‌امتیازی شد و با پنج امتیاز کمتر نسبت به پورتو در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. البته شاگردان مورینیو یک بازی کمتر را انجام داده‌اند و در صورت پیروزی در آن اختلاف‌شان با صدر تنها دو امتیاز می‌شود.

منبع: مهر