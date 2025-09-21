مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه اندازی نسل چهارم تلفن همراه در منطقه گردشگری شورمست شهرستان سوادکوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از راه اندازی طرح ارتقای سایت همراه اول منطقه گردشگری شورمست شهرستان سوادکوه به تکنولوژی نسل چهارم ۴G تلفن همراه خبر داد.

او با اشاره به راه اندازی پروژه مذکور در شهرستان سوادکوه، افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال از محل منابع مالی طرح توسعه ارتباطات روستایی USO وزارت، توسط شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و مخابرات منطقه مازندران در یکماه گذشته اجرایی گردید.

اعزی درخصوص وضعیت پوشش این سایت، گفت: با راه اندازی این پروژه تعداد ۳ روستای این منطقه شامل روستا‌های شورمست، ظریف کلا، حاجی کلا و دریاچه گردشگری شورمست رودبار به شبکه ملی اطلاعات متصل و جمعیتی بالغ بر ۷۷ خانوار ثابت و ۲۰۰ خانوار شناور از خدمات باکیفیت صوت و اینترنت پرسرعت همراه برخوردار شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران در خاتمه افزود: تعداد ۳ پروژه ارتباطی دیگر از محل طرح USO در شهرستان سوادکوه وجود دارد که در مراحل بررسی و طراحی قرار دارد و بلافاصله پس از انجام الویت بندی‌های لازم نسبت به آغاز عملیات اجرایی آن اقدام خواهد شد.