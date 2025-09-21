سردار آزمون در اولین بازی پس از مصدومیت ۳ امتیاز شیرین به الاهلی هدیه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امارات شباب الاهلی امارات در خانه النصر به مصاف این تیم رفت.

النصر در این بازی مهدی قایدی وینگر تیم ملی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، اما سعید عزت‌اللهی در ترکیب الاهلی حضور داشت.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران که مدت‌ها به دلیل مصدومیت از میادین به دور بود در این بازی در دقیقه ٧٧ وارد زمین شد. آزمون در این بازی بازگشت پرشکوهی داشت. او با باز کردن دروازه النصر در دقیقه ٩۵ گل سه امتیازی این بازی را به ثمر رساند تا شباب الاهلی فاتح دربی دبی باشد. رسانه‌های اماراتی به او لقب قاتل را داده‌اند.