دوگانگی غرب در اجرای قوانین بین المللی + فیلم

تحلیلگر سابق سازمان سیا می‌گوید غرب قوانین بین‌المللی را فقط زمانی اجرا می‌کند که به سود خودش باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ️ لری جانسون تحلیلگر سابق سازمان سیا در پرس‌تی‌وی گفت: برجام و مکانیسم ماشه نشان داد که آنچه غرب به عنوان نظم بین‌المللی معرفی می‌کند، چیزی جز یک بازی سیاسی ناعادلانه نیست.

