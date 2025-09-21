\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647\u067e\u0648\u0631\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u06af\u0645\u0631\u06a9 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u06af\u0645\u0631\u06a9 \u0627\u06cc\u0646\u0686\u0647 \u0628\u0631\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u06af\u0645\u0631\u06a9\u0627\u062a \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062a\u0631\u062e\u06cc\u0635 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0627\u0632 \u06af\u0645\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0645\u062a\u0639\u062f\u062f \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0631\u062c\u0627\u06cc\u06cc\u060c\u200c\u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u060c \u063a\u0631\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648.... \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\u00a0\n