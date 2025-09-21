بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، واردات خودرو از مسیر گمرک اینچه‌برون ممکن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهپوری مدیر کل گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع اضافه شدن گمرک اینچه برون به گمرکات تخصصی واردات خودرو سواری را ابلاغ کرد.

هم اکنون ترخیص خودرو از گمرکات متعدد مانند شهیدرجایی،‌بوشهر، غرب تهران، تهران و.... انجام می‌شود. 

واردات خودرو از یک مسیر جدید گمرکی ممکن شد

