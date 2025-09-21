باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است: همه ساله با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره مردان و زنان دلیر و شجاعی که با تکیه بر ایمان و وحدت، تحت تدابیر پیامبرگونه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادند و استقلال، تمامیت ارضی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را پاس داشتند، در اذهان زنده می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حماسه تاریخی ۸ سال دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران نقشی موثر و تعیین‌کننده‌ای بر عهده داشت؛ ارتشی که در شرایط دشوار آن دوران، به سرعت بر توطئه‌های ضد انقلاب و گروهک‌های تجزیه طلب فائق آمد و در ساعات اولیه تجاوز به میدان جنگ شتافت و همانند سدی سترگ، راه را بر ادامه تجاوز دشمن بست.

ارتش در بیانیه خود آورده است: رشادت‌های ارتش در کنار همرزمان خود در سپاه، فرماندهی انتظامی، بسیج مردمی در دفاع جانانه از مرز‌های ایران اسلامی، چه در دوران هشت ساله دفاع مقدس، چه در عملیات‌های مردم‌یاری، دوران همه گیری کرونا و چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان از ماهیت اسلامی، انقلابی و مردمی ارتش دارد.

ارتش در بیانیه خود یادآور شد: مجاهدت‌ها و حماسه آفرینی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، تنها در سایه پیوند عمیق با ملت و تحت فرماندهی حکیمانه‌ی فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) میسر شده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: امروز ارتش آماده‌تر از گذشته، در برابر دشمنان ایستاده است و با تجارب دوران دفاع مقدس، ایمان و باور الهی و بصیرت انقلابی و اتکا به قابلیت‌های بومی و روحیه و شجاعت فرزندان غیور ملت در ارتش، خنثی کننده توطئه‌های دشمنان است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید میثاق با شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان ایران اسلامی، اعلام کرد: تا آخرین نفس در دفاع از امنیت و منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچون کوه ایستاده و در سربازی و فداکاری در راه اسلام، میهن اسلامی و ملت غیور ایران، ثابت قدم و استوار است.

منبع: ارتش