باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اتاق خرمشهر از صدور نخستین محموله کارنهتیر از ایران به مقصد کویت از مرز شلمچه با پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر طی سه سال گذشته، خبر داد.
مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر گفت: این محموله که شامل آبزیان صادراتی بود، پس از پذیرش در خاک عراق و عبور از مرز صفوان، وارد کویت شد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اقدامی که صورت گرفت دستاورد مهمی بوده و نتیجه فعال شدن عضویت گمرک عراق در سامانه تیر و هماهنگیهای چندجانبه با نهادهای ذیربط است. از این پس مرز شلمچه بهعنوان مرز رسمی پذیرنده کارنه تیر شناخته شده و به هاب اصلی صادرات و ترانزیت کالا با رویه تیر به مقصد عراق، کشورهای حوزه خلیجفارس، اردن و شمال آفریقا تبدیل میشود.
وی تأکید کرد: واحد کارنه تیر اتاق خرمشهر در مرز شلمچه آماده همکاری با تمامی شرکتهای حملونقل داخلی و خارجی بوده و خدمات لازم برای تسهیل تجارت و ترانزیت بینالمللی را ارائه میکند.