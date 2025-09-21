باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد ملک روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه در مراسم روز جوانه‌ها که به مناسبت بازگشایی مدارس و ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم در مدرسه هیأت امنایی ابرار سنندج (همزمان با سراسر استان) برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدرسه باید پس از خانواده امن‌ترین مکان برای دانش‌آموزان باشد تا محیطی مناسب برای رشد و پیشرفت آینده‌سازان کشور فراهم شود.

وی دوران تحصیل را یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی دانست و افزود: این دوران باید با همراهی والدین و مربیان دلسوز، موجب رشد، یادگیری و نشاط دانش‌آموزان شود.

ملک با اشاره به اهمیت مرحله نوجوانی به عنوان دوره رشد جسمی و تحول درونی گفت: هرچقدر رابطه والدین و مربیان مدارس سازنده‌تر باشد، محیط مدرسه برای فرزندانمان امن‌تر و آرام‌تر خواهد بود.

معاون استاندار تصریح کرد: در محیط امن مدرسه، بهترین یادگیری‌ها و دوستی‌ها شکل می‌گیرد و این امر موجب تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان شده و آینده‌ای روشن‌تر برای آنان رقم خواهد زد.

امروز در ۷۰۰ مدرسه متوسطه اول استان کردستان، جشن جوانه‌ها ویژه ۲۷ هزار دانش‌آموز پایه هفتم دختر و پسر به صورت همزمان برگزار شد.